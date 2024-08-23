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網瘋傳燙傷「敷麵粉、尿液」比沖脫泡蓋送有效？醫生曝真相

▲▼擀麵棍,麵粉,麵團,烘焙。（圖／翻攝自pixabay）

▲網瘋傳燙傷敷麵粉、尿液「比沖水還有效」，事實查核中心打臉了。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上最近流傳一支影片，宣稱燙傷後趕快「敷麵粉」，就不會起水泡和紅印，找不到麵粉也可以用尿液替代，都比沖水更有效。對此，皮膚科醫師邱品齊指出，麵粉是粉末狀物體，散熱速度沒有流動的冷水迅速，傳言說法是無稽之談，尿液大部分都是水分，稱敷尿液比沖水更好，說法也不合理。

台灣事實查核中心指出，網路社群平台近期流傳一支2分32秒影片，內容宣稱燙傷後趕快「敷麵粉」就不會起水泡和紅印，還說燙傷時若第一時間找不到麵粉，也可以用尿液替代，因為尿液裡的阿摩尼亞可以吸熱，上述方式的效果都比沖水更有效。

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▲▼網傳影片「燙傷後敷麵粉、敷尿液，比沖水更有效」。（圖／翻攝自事實查核中心）

▲社群平台瘋傳「燙傷後敷麵粉、尿液」截圖。（圖／翻攝自事實查核中心）

針對「燙傷敷麵粉」部分，皮膚科醫師邱品齊表示，燙傷後應該立刻沖冷水，讓冷水將熱量快速帶走、不要一直留在皮膚裡，而麵粉則是粉末狀，散熱速度沒有流動的冷水迅速，傳言說法是無稽之談，「這是典型的倖存者偏差，傳言舉出的例子應只有表皮燙傷，無論後續是否敷麵粉，都不會起水泡」。

他說，燙傷後皮膚會不會起水泡，事實上在受傷的當下就已經決定，若是傷及真皮層就會起水泡，如果沒有馬上沖冷水，水泡還會變得更大，「燙傷時千萬不要在傷處任意塗抹麵粉之類的偏方，否則麵粉附著在傷口處，反而會讓後續清創更加困難」。

衛福部食藥署也曾經闢謠，網路流傳的燒燙傷偏方如麵粉、蘆薈、香灰、蛋清、左手香或祖傳秘方等，都是未經醫學證實的治療方式，燙傷後的正確做法應是「沖、脫、泡、蓋、送」，最重要的就是第一步驟「用冷水沖患部」，以減少熱能對皮膚的傷害。

至於「燙傷敷尿液」，醫師邱品齊指出，尿液中大部分都是水分，且尿液溫度高於自來水，傳言稱敷尿液比沖水更好，說法並不合理。高中物理老師鄭永銘也說，縱使尿液含有阿摩尼亞，也是屬於濃度極低的水溶液，而非純物質的液態氨，也不存在冷媒會汽化而吸熱的條件。

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