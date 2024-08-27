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社會 社會焦點 保障人權

新北男討債丟鞭炮恐嚇！民眾誤認槍戰驚嚇報警　4人逃逸遭圍捕　

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子與朋友有15萬元借貸糾紛，雙方約好談判，朋友夥同3友人開2部車圍住男子車子後施放鞭炮示警，並發生衝撞，民眾聽到鞭炮聲以為有人開槍立即報警，警方出動快打部隊到場，僅剩下被害男子，經循線逮捕4人，起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等物，訊後依法送辦。

▲▼新莊警逮捕李姓主嫌等4人，起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊警逮捕李姓主嫌等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18歲陳男與21歲李男是朋友關係，在年初1月間陳男陸續向李男借了15萬，卻無力償還；26日凌晨12時許，2人約在新莊區新泰路、公園路口談判，李男還找了3名友人分別開2部車到場助陣，陳男看到嚇到，擔心會有安全疑慮，躲在車上不願下車。

李男火大驅車衝撞要逼陳男下車，同夥趙男也開車打算包圍，並朝陳男車子丟擲鞭炮，李男等4人放完鞭炮隨即駕車逃離現場，附近民眾聽到聲響，以為發生開槍事件，趕緊報警。

警方獲報出動快打部隊到場，隨即展開圍捕，在思源路、幸福路口攔到趙、李2人，另一邊警力在中信街口攔截到主嫌李男及另一名李姓同夥，分別起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等物，訊後將4人依妨害自由、公共危險、妨害秩序、毀損罪嫌移請新北地檢署偵辦。

▼起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警逮捕李姓主嫌等4人，起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警逮捕李姓主嫌等4人，起獲西瓜刀、球棒及鞭炮等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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