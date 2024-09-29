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乘著海風去旅行！產官學合作齊推廣雲嘉濱海特色旅遊＋美食

▲乘著海風去旅行！產官學合作齊推廣雲嘉濱海特色旅遊＋美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲乘著海風去旅行！產官學合作，齊推廣雲林、嘉義等濱海特色旅遊及美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為推廣雲嘉濱海軸帶優質農漁產、海味美食、海口文化及特色旅遊路線，農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖鄉金湖休閒農業發展協會，日前舉辦「2024乘著海風一起去旅行 雲嘉濱海旅行業媒合會暨企業合作宣言」。

活動匯集山海平原超過30家社區產品及休閒產業業者參與，包含中南部甲種旅行業者踩線、永續旅遊教師交流、企業合作成果展、在地青年總鋪師百人流水席體驗，並邀請產、官、學界一起進行合作宣言簽署，共同推動雲嘉濱海軸帶發展。

▲乘著海風去旅行！產官學合作齊推廣雲嘉濱海特色旅遊＋美食。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲現場還吃起辦桌，在地青年總鋪師百人流水席體驗，熱鬧滾滾。（圖／記者游瓊華翻攝）

南投分署傅桂霖分署長表示，南投分署近年來以區域農遊軸帶發展為目標，輔導區域品牌建構、包裝設計、實體店鋪場域優化、數位網站建置及永續旅遊推動等，並與各界企業合作，透過農聯福利中心協助產品上架、旅行業者協助導客進來，創造在地收益，企業採購在地商品，支持在地小農產業，公私協力共好讓濱海軸線朝向永續經營發展。

雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民處長表示，依循觀光署「用心在地，榮耀臺灣」願景，以綠色生態旅遊、景區數位智慧、導入國際旅客3大主軸，開啟國際觀光新氣象。口湖鄉金湖休閒農業發展協會理事長陳玄茂表示，近年來協會致力於推動濱海觀光旅遊與特色產業，結合社區產業、人文、景觀、生態等發展出屬於雲林特有的農業旅遊元素。

活動推出7條推薦玩法路線，邀請遊客秋遊雲嘉濱海，沿著台61縣乘著海風一起去旅行。並推出系列活動4人同行1人免費優惠，包含今年最Fun的野餐派對「2024鹹味浪潮野餐趣」、海味吃喝玩樂武林帖「好美英雄會」、東港社區拔蘿蔔及蘿蔔泡菜體驗、向禾休閒漁場海盜村體驗、東石50分生活工作室食農教育半日遊等系列活動。

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