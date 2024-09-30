國三生割頸案一審宣判　新北教育局：尊重判決結果

▲新北國三生割頸案今天一審宣判。（圖／記者戴上容翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市學校去年12月發生國三男學生在校遭同學刺殺身亡悲劇，涉持刀行凶的郭姓乾哥與惹起事端的林姓乾妹，被新北地院少年法庭裁定收容、羈押禁見，少年法庭今判決郭9年、林8年，可上訴。新北教育局今回應，對於校園發生重大安全事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決結果。

新北教育局表示，對於校園發生重大安全事件深感遺憾及心痛，事發後市府跨局處全力協助家長所需法律諮詢、醫療、社工等需求，配合司法機關調查，尊重法院判決結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北教育局指出，針對校園暴力與意外防制，已強化辦理各級學校預防及演練工作，全面提升教職員生的風險意識，加強學校及學生的安全教育，並依據教育部新訂「校園安全檢查操作手冊」執行校園安全檢查機制。

為避免高關懷少年再觸法，新北成立「高關懷青少年通報中心」，邀集學校、教育、警察、社會、衛生、民政、經發、原民局及地方法院等單位，建置高關懷青少年輔導網絡，並整合資源輔導觸法少年。

新北教育局強調，校園暴力零容忍，將持續向中央反映第一線教育人員與家長團體的訴求，呼籲檢視修正「少年事件處理法」，如何在提供觸法少年改過機會的前提下，施行中介教育，兼顧所有學生的安全與人權，以及加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪的查緝與刑責、提高教師輔導管教權、國高中普設專職學務人力並評估提升學務人員待遇。