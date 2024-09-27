新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

▲新北本土登革熱新增15例，衛生人員檢視積水容器。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市本土登革熱續燒！新北衛生局（27）今日公布再增15例本土登革熱病例，分別是新店區8例、中和區7例，於潛伏期間多曾有三介廟至天山公園等高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大。目前新北登革熱群聚累積29例，包含新店區公所、中和區公所都將於明日（本周六）動員社區孳生源清除，籲請民眾響應配合。



新北衛生局表示，新增個案有4男11女，年齡介於34至77歲，為新店區8例、中和區7例，發病日介於9月16日至9月24日，其中有12例的血清抗體IgG呈現陽性，表示感染至少一週以上，主要是市府在高風險區設置篩檢站主動發掘之已無傳染力個案。另昨9月26日於中和區興南市民活動中心總共篩檢126位攤商，快篩皆為陰性。

新北衛生局長陳潤秋說明，為積極找出隱性感染者，市府自9月24日至9月26日於高風險區域設立篩檢站主動進行社區擴大篩檢，總共篩檢378人。截至9月26日累計29例本土登革熱中，有15例是透過擴大篩檢找出，且多數已無傳染力。

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新北衛生局科長王美華表示，為防堵疫情擴散，市府持續執行區塊防治計畫，並針對中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道之管制區域加強巡邏，禁止人員進入。

新店區公所及中和區公所將於本周六(9月28日)動員進行社區孳生源清除活動，籲請民眾響應配合「週六新北市民清潔日」，共同維護社區清潔。

衛生局也提醒，此次登革熱疫情主要是由第二型病毒引起，部分患者曾出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，或是多次就醫才被通報，呼籲醫師提高警覺，診間詳細詢問TOCC，視需要使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位快速啓動防治措施，防範疫情蔓延。