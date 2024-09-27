　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

▲▼新北本土登革熱新增15例。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北本土登革熱新增15例，衛生人員檢視積水容器。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市本土登革熱續燒！新北衛生局（27）今日公布再增15例本土登革熱病例，分別是新店區8例、中和區7例，於潛伏期間多曾有三介廟至天山公園等高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大。目前新北登革熱群聚累積29例，包含新店區公所、中和區公所都將於明日（本周六）動員社區孳生源清除，籲請民眾響應配合。

新北衛生局表示，新增個案有4男11女，年齡介於34至77歲，為新店區8例、中和區7例，發病日介於9月16日至9月24日，其中有12例的血清抗體IgG呈現陽性，表示感染至少一週以上，主要是市府在高風險區設置篩檢站主動發掘之已無傳染力個案。另昨9月26日於中和區興南市民活動中心總共篩檢126位攤商，快篩皆為陰性。

新北衛生局長陳潤秋說明，為積極找出隱性感染者，市府自9月24日至9月26日於高風險區域設立篩檢站主動進行社區擴大篩檢，總共篩檢378人。截至9月26日累計29例本土登革熱中，有15例是透過擴大篩檢找出，且多數已無傳染力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北衛生局科長王美華表示，為防堵疫情擴散，市府持續執行區塊防治計畫，並針對中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道之管制區域加強巡邏，禁止人員進入。

新店區公所及中和區公所將於本周六(9月28日)動員進行社區孳生源清除活動，籲請民眾響應配合「週六新北市民清潔日」，共同維護社區清潔。

衛生局也提醒，此次登革熱疫情主要是由第二型病毒引起，部分患者曾出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，或是多次就醫才被通報，呼籲醫師提高警覺，診間詳細詢問TOCC，視需要使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位快速啓動防治措施，防範疫情蔓延。

ET快訊
專宰竹科工程師！　2人共1.17億
快訊／新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和
私校退場首例　價值23億校產過戶內政部
慈妹臉貼短今「E級車頭燈」　超滿足吐舌： 太柔軟惹
快訊／黃紹庭爆涉貪首露面！　畫面曝光
快訊／追京華城案！廉政署約談逾10人　許甫也現身
iPhone設定充電上限80％有用？　1年實測出爐
女大生遭輾斃　高大成點出關鍵轟：這就不對了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸開放福建居民赴金門旅遊　即起可申請

新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

太魯閣天祥階段放行！旅宿10月起每週5天開放入住

高雄超級大南瓜10月底重磅登場　萬聖節歡迎市民一起變裝搞怪

行人地獄最嚴重5縣市出爐　台中市奪命路口4工程改善

高雄連鎖滷味爆食安！2包酸菜丟門口地上　網譏：食神美味秘訣

一圓航海夢「她33歲轉行從資訊人變船副」　薪水挑戰翻3倍

虐死剴剴「保母最新說詞曝光」　對眼摳手指！家屬怒：噁心模樣

快訊／國家警報狂響「大雷雨襲3縣市」　暴雨警戒區出爐　

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

大陸開放福建居民赴金門旅遊　即起可申請

新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

太魯閣天祥階段放行！旅宿10月起每週5天開放入住

高雄超級大南瓜10月底重磅登場　萬聖節歡迎市民一起變裝搞怪

行人地獄最嚴重5縣市出爐　台中市奪命路口4工程改善

高雄連鎖滷味爆食安！2包酸菜丟門口地上　網譏：食神美味秘訣

一圓航海夢「她33歲轉行從資訊人變船副」　薪水挑戰翻3倍

虐死剴剴「保母最新說詞曝光」　對眼摳手指！家屬怒：噁心模樣

快訊／國家警報狂響「大雷雨襲3縣市」　暴雨警戒區出爐　

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

大雨球場變游泳池！柴柴開心「滑水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

中航2艘21萬噸散裝貨輪2026年投入營運　中國原物料需求強勁

黃紹庭遭約談前飛廈門！曾任台積電駐美經理　從政黑歷史被翻出

大陳文化節系列活動報名！體驗冒險遷移之旅　還可做傳統點心

車埕國小變身「鐵道觀光小學堂」5周年　邀校友重溫往日時光

強化交通事故防制量能再追擊　台南交通違規科技執法年底再添20處

營養師曝「夏季水果營養好處」　西瓜超補水還能調節血壓

Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

陸恢復福建居民赴金門自由行　即日起開放申請

鴨歪頭看炒鍋「我的蛋呢？」　誤會R...馬麻去市場買來的啦

生活熱門新聞

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

颱風最快今晚生成！下周二、三最接近　不排除侵台

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

墾丁旅遊海報「薄紗妹險露點」　平台回應了

「準山陀兒」颱風生成有可能海警！　速度緩慢對台影響加劇

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報

快訊／北北基3縣市大雨特報　一路下到晚上

《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼

更多熱門

相關新聞

快訊／紅牌重機自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

快訊／紅牌重機自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

新北市三重區疏洪十二路26日深夜11點多傳出一起死亡車禍，46歲邱姓男子騎紅牌重機自撞護欄，當場噴飛失去呼吸心跳，經送醫搶救後傷重不治。

新北再增7例登革熱！曾有3處活動史

新北再增7例登革熱！曾有3處活動史

退回總預算影響地方建設？蔣這樣說

退回總預算影響地方建設？蔣這樣說

新北校園通APP攜手全支付　繳學雜費最高享150點數回饋

新北校園通APP攜手全支付　繳學雜費最高享150點數回饋

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

關鍵字：

新北市登革熱防疫篩檢高風險

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面