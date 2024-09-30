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山陀兒挑戰強颱「恐破紀錄登陸高雄」　南台灣暴潮+大潮防淹水

▲▼山陀兒颱風路徑又偏西，對南部威脅加劇。 。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲山陀兒颱風路徑又偏西，對南部地區威脅加劇 。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒抵達台灣西南方時，將挑戰強烈颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」更直指，如預測登陸高雄，將成為氣象署有記錄以來最強登陸高雄的颱風。災害預報士賈新興提醒，台東至屏東沿海一帶留意颱風暴潮、天文潮，低窪區易積淹水。

中央氣象署表示，山陀兒目前以每小時9公里速度向西北西進行，其暴風圈已進入台灣南方近海，明天下半天開始北轉，朝南部近海移動，明天至周四上半天是影響台灣最明顯的時候。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，山陀兒颱風快速增強，目前還在持續增強中，預計抵達台灣西南方時，將挑戰強烈颱風，預計颱風通過恆春以南之後，就會以慢速、大角度轉向。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，若登陸時間稍微延後，颱風中心可能周三清晨左右，在高雄屏東之間登陸，不過確切登陸地點須視颱風轉向位置而定，還有調整空間。

▲▼山陀兒颱風持續增強，挑戰強烈颱風等級。 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲山陀兒颱風持續增強，挑戰強烈颱風等級。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「觀氣象看天氣」也發文表示，根據模式最新預測，路徑似乎又稍微偏西，各國路徑預測也有同樣情況，由原先的屏東附近登陸，向北集中到高屏溪以北一帶，如此一來南部威脅將加劇。

該粉專指出，登陸點以南降水及風力也會十分顯著，目前預估明、後天南部影響最劇，周三、周四北部影響明顯，東半部則是明天到周四上半天，都要留意降水，雨量可能會很可觀

山陀兒以達到中颱上限，「觀氣象看天氣」表示，預估未來就是以中颱上限至強颱下限登陸，如果如預測登陸高雄，將成為氣象署有記錄以來，最強直接登陸高雄的颱風，民眾務必嚴加戒備。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，台南至屏東沿海一帶須特別留意颱風暴潮、天文潮及劇烈降雨，易造成沿海低窪地區積淹水。颱風過後轉為山區午後零星短暫雨型態，下周一晚上至下周三受東北季風影響。

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