山陀兒恐登陸高屏！陳其邁示警「想起賽洛瑪」：風雨會更強

▲中颱山陀兒逼近，周二至周四上半天影響最顯著。（圖／中央氣象署）

記者賴文萱／高雄報導

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，根據中央氣象署最新路徑潛勢預測，從高雄、屏東一帶登陸機率高，周二至周四上半天是影響最顯著的時候。高雄市長陳其邁今（30）日上午10點，前往本和里滯洪池進行防颱視察工作，他示警，過去高雄的大家心裡都會有記憶的賽洛瑪颱風，比較擔心路徑若再往西，可能直接從屏東或高雄登陸，屆時的風雨就會更強大。」

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▲▼陳其邁防颱視察三民區大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應山陀兒颱風即將來襲，陳其邁一早陸續前往本和里滯洪池、三民區大樓、岡山五甲尾滯洪池、潭底小抽水站視察，他提醒市民朋友，中午後高雄可能進入陸警區域，市府災害應變中心也會一級開設。

陳其邁表示，目前看起來颱風路徑越往西走，假如越往西走的話，可能在屏東、高雄就登陸，對於高雄的威脅、風雨也會更大，預估雨量在山區最高會達到800毫米左右。「過去在高雄大家都心裡都會有記憶的賽洛瑪颱風，比較擔心路徑若再往西，可能直接從屏東或高雄登陸，屆時的風雨就會更強大。」

今天早上6點的時候，根據農業部農水署的土石流警戒區域，高雄總共68條的土石流警戒區，以及2個大規模崩塌的黃色警戒，保全對象是1547人。按照高雄市的標準作業程序，一旦進入黃色警戒的時候，高雄市會採取強制撤離的措施，目前正在加速人員保全撤離，也感謝國軍早上6點多時就開始協助作業。

陳其邁強調，市府昨天已進行水閘門、抽水馬達、加緊側溝、河川疏濬工作，掌握區域排水、滯洪池運作情形。同時，也請工務局就工地的鷹架、廣告招牌加強巡查。

▲中颱山陀兒路徑潛勢預測。（圖／中央氣象署）

中央氣象署持續針對中颱「山陀兒」發布海上、陸上警報，氣象署預估，明天下半天開始向北轉，對南部威脅增加，影響台灣時間也延長，周二到周四上半天影響最明顯的時候，北部、東半部可能出現大雨或局部性豪雨，高雄山區、屏東有豪雨等級以上的降雨。

氣象專家吳德榮分析，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，其路徑西北轉北北東，登陸高屏附近，再從花蓮出海，預測路徑仍有不確定性。