華為「三折疊機」為何缺貨？　余承東：曾計劃春節前產100萬台

▲華為三折疊機。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者廖翊慈／綜合報導

華為三折疊機「Mate XT非凡大師」20日開賣即缺貨，不少門市店員指出，預購需等待很長的時間。華為創辦人余承東28日對於三折疊機「一機難求」回應，曾計劃春節前至少產100萬台，但無奈團隊反對，產量只能打了折扣。

據《財經網》報導，余承東表示，「我當時計畫，春節前量產100萬台時，大家都說我瘋了，如果賣不掉新的庫存，就會讓員工工作做到死。」

主持人馬東說道，「有人說你這是豪賭，來自同行的壓力不大嗎？」余承東則回應，「我覺得大家比賽，看誰能夠給消費者提供最好的，我們從不攻擊競爭對手，我們向優秀學習，我們比優秀更優秀。」

▲▼華為門市吸引不少人前來看三折疊機實體。（圖／記者蘇晟彥攝）

不過有不少網友指出，華為三折疊機被多數黃牛加價收購了。一名3C部落客先前還指出，「Mate XT三折疊手機黃牛價格雪崩，從加價六、七萬甚至十幾萬元，暴跌至加價4000、2000元（人民幣，下同），每天都在下跌。」

華為推出的全球首款三折疊手機Mate XT分為瑞紅和玄黑兩色，256GB版本售價19999元人民幣（約9.07萬元新台幣），512GB版本售價21999元人民幣（約9.98萬元新台幣），1TB版本售價23999元人民幣（約10.89萬元新台幣）。