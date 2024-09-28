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社會 社會焦點 保障人權

台積電停車場激戰女同事！姦情曝光…人夫急簽5千萬協議書救婚姻

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台積電人夫偷吃女同事被抓包，正宮怒將小三告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台積電一名人夫偷吃共事10多年的女同事，兩人在公司新竹、台中停車場激戰10多次，遭正宮抓包姦情，人夫為挽救婚姻，答應正宮簽下協議書，內容包含出軌就放棄一切房產、孩子監護權，並支付5千萬贍養費，小三得知後還說「那我們趁簽之前把想完成都完成，哈」，糾纏不清被正宮告上法院，台中地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

正宮主張，丈夫和小三原本都是台積電新竹廠同事，她和丈夫結婚時，小三還來參加婚宴，明知他已婚，小三卻在丈夫調到台中廠後，頻頻主動向丈夫聯繫並告白，兩人遂於去年1月開始交往，期間除了到新竹遠東巨城購物中心、台中老虎城購物中心看電影外，更在公司台中、新竹廠停車場接吻、愛撫、指交、打手槍等，有超過10次性行為。

正宮指出，丈夫和小三互稱「老公」及「小寶貝」，小三也多次傳送性感裸露照片給丈夫欣賞，直到她發現丈夫購買壯陽藥、刪除通訊軟體聊天紀錄、清空行車記錄器記憶卡等怪異行徑，脖子還出現不明的印痕，起疑質問後，丈夫才在去年9月寫下自白書交代出軌過程，11月時簽立婚後協議書經公證，並和小三分手，然而小三卻一再挽留，讓他們不堪其擾，她也因此在精神上承受極大的痛苦，提告對小三求償100萬元。

正宮另提出丈夫和小三的對話證據，包含姦情曝光後，人夫對小三說「她會找律師要我簽屬婚後協議書，裡面會寫如果我有做出任何對不起婚姻的行為，我會主動放棄我目前的財產、房子、車子，還有要主動放棄兩個小朋友的扶養權，並且要立刻支付一筆贍養費5000萬，我為了自清，我必需要簽屬這份協議書」、「所以我才跟妳說我們不能再下去」，小三則說「那我們是不是要趁簽之前，趕快把想完成都完成，哈」、「哈哈，老公和小寶貝好好的一起睡覺，哈哈哈」。

之後小三仍不死心，持續傳訊說「老公我好想你喔」、「你的唯一最愛小寶貝」、「老公對不起，是我的不小心，讓你遭受這麼大的衝擊…」，人夫則回應「請妳不要再這樣叫我了，我跟妳只是普通的同事，不想有任何公事以外的聯繫，我也沒有受到任何衝擊，我很高興走回正確的道路、做對的事，做當初那個真正的我，現在的我是很自在快樂的」等語。

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小三在對話夾帶她運動、參與慶典、穿著內衣的生活自拍照讓人夫觀覽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

全案審理時，小三辯稱和人夫只是好友間開開玩笑，並無逾越男女分際，就算有侵害配偶權，人夫已和正宮在訴訟外和解，在協議書內放棄價值1520萬元的房地並承擔剩下的貸款，已經超額賠償正宮的損害。

不過法官檢視相關證據，判定小三侵害配偶權，審酌正宮目前為家管，人夫每月給予5萬元零用金，小三月收約15萬元等一切情狀，認正宮可請求60萬精神撫慰金。因人夫、小三共同侵害配偶權，扣除人夫分擔的30萬元，小三還須賠30萬，可上訴。

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