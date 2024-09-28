網友洗腦投資虛擬幣「再等一下」拒出金　男教師驚覺被騙

▲警方逮捕壓制前來取款的詐團車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，日前透過交友軟體認識網友，聊天之中網友不斷洗腦投資虛擬貨幣可以賺錢，男子信以為真後，陸續匯款給對方5萬元，當男子獲利後卻無法順利出金，男子才察覺有異報警處理。警方蒐證後，前天（26日）趁面交投資款時，順利逮捕車手，並依法帶回偵辦。

據了解，住在新北中和從事教職工作的53歲戴姓男子，本月初（9）上交友軟體交友，因緣際會認識網友「曉煊」，原本只是閒聊生活日常，但「曉煊」突然透漏自己投資虛擬貨幣賺錢，還多次貼出獲利單，戴男漸漸被洗腦後，匯出5萬元給對方所提供的戶頭，並依照指示開始操作投資虛擬貨幣。

▲警方在車手身上搜出投資泰達幣同意書。（圖／記者陸運陞翻攝）

經過戴男一段時間操作，所投資的虛擬幣有獲利，戴男就想出金了結，但對方卻稱「再等一下」、「很可惜」拖延，不但不讓戴男出金，還要求加碼投資，反而引起戴男懷疑，立即報警處理；警方受理後與戴男合作，向車手約定於中和區錦和路交款，等待車手28歲張男出現，警方立即現身將其逮捕，並查扣手機、點鈔機、泰達幣交易同意書等證物，詢後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署。

▲警方在車手張男車上查獲點鈔機。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局呼籲，近來詐騙手法以假投資詐騙案居多，千萬不要輕信「免費投資教學、輕鬆高額獲利」等廣告，若不小心進詐騙LINE群組，詐團成員會提供虛擬的投資平台，甚至造假虛擬獲利，取信民眾，民眾若要投資，應找合法的的金融機構，若有疑問也可撥打165反詐騙專線或110報案。