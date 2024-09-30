台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

▲林男偷情張女。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

台南張姓女子在交友軟體上結識已婚林姓人夫，並與他發生婚外情，最終遭林男的妻子小華及其母親攔下，元配小華憤而提告張女破壞家庭。不幸的是，訴訟過程中，小華因承受不了精神壓力選擇輕生，林男隨後將賠償債權轉讓給小華的母親，最終台南地院判決張女須賠償30萬元給小華母親，此判決已定讞。

判決書指出，小華母親主張，小華與林男於2020年6月結婚，並育有一名子女。張女透過交友軟體認識了林男，儘管林男的帳號暱稱中包含「老公」字眼，且其照片是與小華的合照，但張女仍與林男發展曖昧關係。兩人不僅互傳煽情訊息，更外遇上床。

小華母親進一步指出，2023年1月底，張女在台南租屋處與林男第一次發生關係；同年2月8日晚間，張女再度搭乘林男的車前往一家汽車旅館。當兩人準備離開汽車旅館時，被她與小華攔下，隨後小華提告求償50萬元；然而小華在訴訟過程中無法承受精神上的痛苦，最終選擇輕生過世。林男之後將其與孩子的繼承賠償債權轉讓給小華的母親，繼續向張女求償50萬元。

張女在庭上辯稱，她並不知林男已婚，並強調兩人之間的曖昧對話只是虛擬的網路情感交流，並未與林男發生性行為。張女表示，當天她是在無預警情況下被林男帶到汽車旅館，為避免與林男起衝突，她敷衍陪同進入，但以肚子痛為由躲進廁所，後來被林男只是離開，她堅稱並未與林男發生任何性關係，但她也坦承，使用交友軟體的初衷是為了尋找性伴侶。

法官調查後發現，林男在外遇曝光後曾寫下兩份自白書，坦承自己在婚姻中不忠並犯下過錯，且無推卸責任的情形。由於林男並無理由構陷張女，根據他的自白和兩人的對話記錄，法庭認定張女與林男確實發生過2次性行為，張女的辯解難以被採信。考量林男與孩子在小華過世後將侵權賠償債權轉讓給小華的母親，最終判決張女須賠償30萬元慰撫金給小華母親。此判決經台南地院簡易庭宣判後，二審已確定，張女不得再上訴。

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