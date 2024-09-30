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為排解寂寞！她花4000萬買上千件古玩　女兒拿去鑑定嚇傻：全假的

李婦砸900萬人民幣購買上千件文物，竟都是贗品。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲李婦砸了逾4000萬新台幣購買上千件文物，竟都是贗品。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

當退離職場後，隨著年齡增長，人們逐漸開始害怕孤單寂寞。大陸上海一名獨居老婦為排解獨居寂寞，花了超過900萬人民幣（約新台幣4054萬元）購買上千件古玩，直到女兒從外國回來，看到家中「堆積如山」的藏品，女兒私下送鑑定後發現竟「全是假的」。

據《新聞晨報》、《澎湃新聞》報導，這名來自上海的70多歲李姓婦人為排了解獨居寂寞，12年前在上海舉辦的一場古玩展覽會上，認識了文玩商人王杰（化名），其對各類古玩藏品如數家珍，讓李婦十分欽佩，並互加微信交流。

王杰事後向李婦推薦像是手串和玉石，李婦原先只是購買一些價格不貴的小玩意，直到2020年9月，她不滿足於購買這些「小打小鬧」的古玩，期望得到更有價值的藏品。

李婦12年來豪擲900萬人民幣，從王男處購買上千件古玩。（圖／翻攝新聞晨報）

▲李婦短短9個月購買了上千件古玩。（圖／翻攝新聞晨報）

從2020年9月到2021年6月這段時間，王杰使出「三寸不爛之舌」，不停地向李婦推薦從各個管道得來的珍稀藏品，王杰甚至還專程從北京驅車南下到上海，親自送上古玩。

「這個是退休的文化局局長收藏過的瓷器」、「那個是某某知名學校校長的私藏珍品」、「這個是清三代官窯的出品」，短短9個月時間，王傑來回跑了40多趟，也讓李婦荷包大失血，花費超過900萬元人民幣，大約4千萬元新台幣，購買1千多件古玩。

2021年6月，李婦的女兒李蘭（化名）從國外回來探望母親，才發現事情不對勁，於是私下拿著幾件藏品進行鑒定，沒想到鑒定結果竟全是「現代工藝品」，確認都是贗品，於是報警。據警方表示，經過鑒定，王杰出售給李婦的所有藏品均為「贗品」，王男因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，而其詐騙所得贓款已全部退還李婦。

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