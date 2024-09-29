鳳山議員李雅靜變身孩子王！淪攻擊目標狼狽濕身　凝聚千人歡樂

▲鳳山市議員李雅靜舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員李雅靜攜手高雄市從善公益協會、鳳山獅子會及鳳山西區扶輪社，舉辦的第六屆「鳳邑愛出發 生活心動力」社區關懷活動，原定於七月份舉行，因凱米颱風的攪局順延至今（29）日，仍不減小朋友與家長們的參與熱情，現場吸引了近千位家長與孩子到場，氣氛十分熱鬧。

這場活動已成為鳳山地區年度的重點親子活動之一。透過豐富多樣的活動內容，讓社區民眾在歡樂的氛圍中增進親子關係並促進社區凝聚力。活動包括深受孩子們喜愛的氣墊城堡水樂園、蘋果劇團的精彩演出，以及今年首次聯合高雄市政府警察局鳳山分局舉辦「小小警察體驗營」，為活動增添全新的亮點。

▲鳳山市議員李雅靜舉辦「鳳邑愛出發 生活心動力」活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「鳳邑愛出發 生活心動力」活動當中也不忘治安宣導。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在「小小警察體驗營」中，小朋友們可以穿上警察制服，手持「指揮棒」進行交通指揮演練，並參與模擬偵查案件，親身體驗警察的日常工作。這項活動不僅增進了小朋友對於警察職業的認識，還幫助他們學習基本的交通安全與守法知識，寓教於樂的形式讓家長與小朋友們都喊出安可安可，要求加碼舉辦。

活動現場搭建氣墊城堡水樂園，吸引大批小朋友下水玩樂，李雅靜也一改平常裝扮，換穿短褲下水成為最亮的「嬌點」，更成為孩童們以水槍攻擊的目標，沒多久全身就濕透，上演女議員「濕背秀」。

高雄市議員李雅靜表示，「鳳邑愛出發 生活心動力」活動，已成為鳳山地區鄉親每年期待的社區盛會。她指出，除了主辦單位以外，今年更聯合20多位里長協辦及旺旺集團旺旺友聯產險公司贊助。李雅靜強調，活動旨在透過寓教於樂的方式，讓社區的親子家庭在參與過程中增進彼此的互動與關懷，並提升社區居民的生活品質。同時，這些活動也為社區內的孩子們提供一個學習和探索的機會，讓他們在遊戲中成長，並學習如何關心與回饋社會。

高雄市從善公益協會理事長林治學指出，今年的活動不僅延續過去的特色，還加入多元的互動環節，尤其是與警察局鳳山分局的合作，讓孩子們在體驗中，增進對於治安及交通的正確觀念。

▲現場也有小小警察體驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

活動參與家長葉先生開心的表示，「這樣的活動非常有意義，讓我們家長和孩子可以一同享受寶貴的親子時光，孩子在這裡不僅玩得開心，還學到了很多生活常識與安全知識，真的很感謝議員與主辦單位的用心安排。」

鳳山獅子會會長紀志郎表示，活動現場也設置多個攤位，提供免費健康檢查、社會福利資訊宣導等服務，讓參與的居民不僅能享受活動樂趣，還能接受實用的社區資源。當地的商家和志工團體也共同參與，為活動增添社會公益的色彩，進一步加強社區的凝聚力與互助精神。

李雅靜議員強調，未來將繼續推動更多這樣的公益活動，不僅希望透過活動提升社區凝聚力，也希望將「愛出發」的精神傳遞給更多家庭，讓鳳山成為一個充滿溫暖與關懷的社區。