僑外生難解缺工「旅館改外包找人」　觀光署擬外籍生實習延長2年

▲部分旅館、飯店業者，將房務人員外包給人力公司，盼開放。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

旅宿業缺工嚴重，外籍移工開放至今沒下文，勞動部與交通部幾經開會，先鬆綁僑外生從事房務清潔、外場接待，但業者抱怨，僑外生時間短且流動率高，幫助有限，甚至有飯店業將房務全外包，交由人力公司調度，觀光署正研議，外籍生實習許可期間延長為2年，預計明年1月份上路。

勞動部日前宣布8月28日起，開放副學士以上學位畢業僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，可從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

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勞動部也鬆綁，領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證，或民宿登記證的旅宿業，可依員工勞保人數30％計算名額，申請聘僱畢業僑外生工作。

近日一場旅館業界座談會，多家開設連鎖旅館、飯店業者有諸多怨言，認為僑外生申請流程不清楚，甚至許多業者還不知道可以申請，就算申請聘僱僑外生，卻要負擔食宿與來回機票，衍生出額外成本。

也有飯店業表示，僑外生聘僱期最長一年，時間到就要另外找新的人力，僑外生只是短暫補足，反正找不到人，乾脆把房務跟清潔的工作，外包給民間人力公司，人力調度更彈性。

業者直指，長期來說僑外生或人力外包，都不利於飯店人才培育與增添不穩定，讓未來營運面臨風險。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，人力外包只是一時變通性作法，外籍移工比較能解決人力荒的問題。

觀光署對此表示，目前外國籍學生可在觀光旅館或一般旅館，實習一年時間，正在研議修訂相關規定延長實習至2年的時間，並從經濟部轉移由觀光署自辦申請流程，加速作業，也減少人員流動性，可望明年實施。但業者吐槽，這也只是短期做法，快開放外籍移工比較實際。