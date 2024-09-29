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「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大墩中心巨型泥毯，轉化成永續紀錄，日前邀請大小朋友進行五感體驗 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市文化局響應聯合國永續發展目標(SDGs)，在大墩文化中心辦理泥毯體驗活動，現場展出超過10公尺長、由藝術家和台中市8所美術班學生共同創作的泥毯作品，也邀請大小朋友進行五感體驗。

文化局表示，目前正在舉辦的「穿透明日的靈光特展」，首展系列「採‧集」，是由當代纖維藝術家康雅筑引領，結合雕塑、空間裝置、平面織畫及錄像影片等多種形式，並和台中8所美術班學生共同創作，交織出具有在地特色圖紋的巨大「泥毯」藝術。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲首展系列「採‧集」是由當代纖維藝術家康雅筑引領，結合雕塑、空間裝置、平面織畫及錄像影片等多種形式 。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，每段泥毯圖騰都承載著台中不同地區的獨特風貌，其中包含豐陽國中以豐原的傳統工藝展現當地特色；中港高中國中部融入佛教地水火風元素，探尋梧棲深厚文化；五權國中將湖心亭等標誌性建築納入設計；龍津高中以海邊的沙子為靈感，描繪麗水漁港及消波塊的海景意象；長億高中國中部則展示冬瓜山的巍峨伴隨汴坑溪，呈現太平質樸之美。

大墩文化中心表示，這次活動共4檔展覽將持續至明年底，首檔「採‧集」展出至明年3月23日，展示多樣媒材與觀點，邀請民眾一同進入展場，沉浸於這場充滿當代感的永續藝術體驗。

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