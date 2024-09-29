不只F1！破20億元超跑齊聚台中做公益　「風神帕加尼」也來了

▲破20億元超跑齊聚台中做公益，全台僅4台的「風神帕加尼」也來助陣。（圖／馬卡龍車隊授權提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市昨（28）日整個城市熱鬧滾滾，不僅市政路上有Red Bull Showrun Taichung，吸引6萬人前往；另外在南屯區還有一場破百輛超跑為了公益舉辦的大型車聚，現場包括超稀有風神帕加尼、最新藍寶堅尼油電混合車都在其中，粗估總車價超過20億元。

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▲現場超過100輛超跑，讓車迷們大飽眼福。（圖／馬卡龍車隊授權提供）



昨天活動會場吸引數千名超跑迷到場參觀，現場包括藍寶堅尼、法拉利、麥拉倫、賓利、勞斯萊斯等車款之外，還有價值1億2000萬元、全台僅4台的帕加尼，以及4000多萬元最新藍寶堅尼油電混合車、利曼LM P3等稀有車款，全場總車價突破20億元，讓超跑迷大飽眼福。

▲現場也有最新款藍寶堅尼油電混合車，目前全台不到10輛，一台要價4000多萬元。（圖／馬卡龍車隊授權提供）



馬卡龍公益超跑車隊今年成立10週年，昨天捐贈80萬元給社會局以及社福團體，車隊會長邱鉦傑表示，這次除捐贈社會局，也捐贈給十方啟能中心、台中育嬰院、大甲媽鎮瀾兒童家園及喜願協會，希望為需要幫助的家庭和孩子們帶來溫暖與支持，為社會奉獻力量。

▲馬卡龍公益超跑車隊捐贈80萬元給社會局以及社福團體。（圖／馬卡龍車隊授權提供）



社會局也提到，車隊的捐款將挹注「經濟弱勢個案安置服務補助計畫」，幫助因為疾病或意外等因素導致無法自理，需要住進機構卻無力負擔費用的兒少、老人或街友。經社工協助媒合安置，目前約有375名服務對象獲得穩定的照顧，社工也會定期關懷訪視評估，確保服務對象的生活安全無虞。