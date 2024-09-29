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東海女大生「第一次晚間獨自出門」就遇劫！單親媽悲吐2人最後互動

記者閔文昱／綜合報導 

台中市巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛公車於綠川東街左轉中山路時，撞上穿越馬路的東海大學林姓女大生(20歲)，導致林女捲入車底、慘遭輾斃。對此，林女的母親透露，這是她第一次放手讓女兒晚上獨自出門，沒想到卻發生憾事，讓她相當不捨，強調一定會為女兒討公道，不能讓女兒死得不明不白。

根據《華視新聞網》報導，林母受訪時透露，她與女兒的感情相當好，由於是單親家庭，她從小就親自接送女兒上、下學，不曾讓女兒搭公車或出遠門。事發當天女兒之所以晚上出門，是因為同社團的學姊心情不好，要陪學姊去看韓星影片，女兒要出門前甚至還開心的表示要讀好書，跳個舞再出門，結果沒想到第一次讓女兒獨自晚上出門就發生憾事，讓她相當不捨。

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

▲台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

林母提到，事件發生當下，女兒的學姊有看到女兒第一時間喊「我好痛」，但卻遭到施姓公車司機二次輾過，壓斷頸部喪命。她強調，只要求施姓司機把事情講清楚，因為多年前，她嬸嬸的孩子在台北也遭公車輾死，她只想替女兒討公道，不想女兒死得不明不白。

對於林母的質疑，施男稱他當時下車查看後，並未發現壓到人，所以才返回車上撥打電話，隨後再踩油門前進，但此行為卻導致林女的頸部被輾斷，當場喪命。對此，林母表示無法接受，並強調如果不為女兒討公道，女兒會看不起她。

▲▼不讓女兒再受苦...東海女大生媽媽不願解剖　檢方同意僅複驗。（圖／記者許權毅攝）

▲家屬傷心表示，一定會幫女兒討回公道。（圖／記者許權毅攝）

針對此案，轄區第一警分局為釐清案情，28日已再次傳喚肇事司機、王姓學姐到案說明，並由鑑識人員對肇事公車輪胎、煞車系統重新進行採證，希望還原車禍真相。

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