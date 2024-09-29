台鐵總統花車「重溫沖茶絕技」　2款紀念杯組限量開賣

▲台鐵早年沖茶服務，伴隨旅人南來北往。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵「總統花車」將於10、11月開放民眾搭乘，以郵輪式列車開行花東，台鐵公司推出里程杯、不老杯杯等2款限量玻璃紀念杯組，重溫台鐵早年的沖茶服務，還有郵輪式列車專屬的大菜便當，10月6日、11月3日限量販售。

早年間，列車服務員穿梭在火車上，以單手拿茶杯同時以手指夾起杯蓋，另一手拿茶壺快速倒入熱水，再蓋回杯蓋，為旅客提供熱茶，此項列車上的沖茶服務，伴隨無數旅人南來北往，成為了許多人記憶中溫馨的列車服務。

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▲慶祝總統花車開放，台鐵公司推出2款限量玻璃杯，圖為不老杯杯組。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司推出限量玻璃紀念杯組「里程杯(3入含蓋)」，象徵從舊日美好時代的「里程」駛進生活的「旅程」，找回往昔溫暖人情味，每組售價1688元，限量68組，10月6日花蓮及11月3日台東夢工場販售(各34組)，每人每次限購1組。

「不老杯杯(2入裝)」則代表台鐵的歷久不衰與持續發展的精神，台鐵歷史不斷延續，舊日時光的美好風華值得珍藏，曾在對號列車服役，承載無數旅人的回憶，每組售價999元，限量168組，10月6日花蓮及11月3日台東夢工場販售(各84組)，每人每次限購1組。

▲慶祝總統花車開放，台鐵公司推出2款限量玻璃杯，圖為里程杯組。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，「火車大菜便當」由台鐵花蓮餐旅分處精心製作，選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計包含經典香滷排骨、酥炸旗魚塊，副菜搭配季節時蔬、滷蛋，並佐以客家酸菜、醃漬醬瓜等，呈現台味。詳細遊程及售價可參考易遊網。

▲專屬郵輪式列車旅客享用的「火車大菜便當」。（圖／台鐵公司提供）