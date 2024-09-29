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6月底才開！新莊「1夜市突結束」超短命　在地人曝致命傷

▲新莊區思源夜市有攤販疑似私賣中國零食。（圖／翻攝自Facebook／新莊思源夜市-全新開幕）

▲新莊區思源夜市。（圖／翻攝自FB／新莊思源夜市-全新開幕）

記者鄺郁庭／綜合報導

新莊「思源夜市」今年6月底才開幕，沒想到才過3個月，夜市粉專28日突然宣布場內整修，夜市10月1日起暫停營業。不過，就有攤商曝光管委會消息，因為房東無法提供地主的「申請設攤範圍土地之使用同意書」，致使夜市無法順利設立，只能結束思源夜市，所有攤位都得在29日前撤離，令攤商超傻眼。

臉書粉專「新莊思源夜市-全新開幕」28日發文指出，「因場內整修，『思源夜市9月現金券』使用規則變更，兌換及使用日期僅到9/29（日），10/1日起思源夜市暫停營業，特此公告。」也在留言處指出，摸彩活動會暫停，再次向民眾致歉，「不好意思，場地調整事出突然，後續也無法兌獎及使用，所以我們本周無抽獎。」

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不過，就有夜市某攤商傻眼發文，「沒想到開幕即是謝幕的第一天」，28日是他第一天開幕，雖然遇到大雨，但還是感覺走在穩定的軌道上，豈料後來就收到管委會的消息。

管委會指出，自開幕以來都很努力在申請夜市許可，但目前遇到無法解決的最大問題，就是房東無法提供地主的「申請設攤範圍土地之使用同意書」，所以最後夜市無法順利設立。研究再三後，只能遺憾結束思源夜市，但會接洽新的地點，有更多資訊會再告知，也會退還預付訂金，很感謝各位老闆三個月以來的相助，最後請攤商在29日前撤離攤位。

另外，還有在地人在「我是新莊人」發文，「聽說思源夜市是最後一天…」，消息引發討論。不少網友紛紛搖頭，「動線亂七八糟，擠來擠去，去一次就不想去了」、「真的覺得應該收起來了，以前俗稱5分鐘夜市，現在根本是不到3分鐘，站在原地就可以一覽無遺」、「機車不方便停放，我就不想去」、「壽命也太短，都沒去過耶！」

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