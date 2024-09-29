房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會到汽車旅館激戰，就有房務妹忍不住發出長文，爆罵各種「亂射的客人」，遇過射在枕頭、電話、床頭櫃點菜單、電視螢幕、浴室鏡子，崩潰直呼「拜託來入住的客人～可以不要亂射嗎？」貼文令眾人看傻。

一位汽車旅館的房務員妹在FB社團發文，內容近7百字，「拜託來入住的客人～可以不要亂射嗎？」常常會遇到一些客人在各種不應該的地方留下痕跡，像是枕頭、電話、點菜單、床頭燈、電視螢幕等等，「我一個沒注意，然後摸到的當下又濕又黏！全身雞皮疙瘩！我衝去洗手很多次！那味道很難洗掉耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

房務妹表示，他們的標準作業程序是枕頭套、被套、床單全拆全換，但如果客人在枕頭上留下痕跡，那枕頭就必須換全新的。更無言的是，客人射出的體液總會莫名出現在奇怪的地方，「射在電話又是什麼意思蛤！連話筒都有你的子孫！請問是要讓人耳朵懷孕？保險套（沒液體）還掛在話筒？？靠你知道我們要回報房號要打電話嗎！」

「射在床頭櫃的點菜單又是什麼操作啊！給你的子孫看美食展覽嗎蛤！」「備品沒有用，請放著維持原樣沒關係，但是你竟然射在沒用的備品上請問你有事嗎！你可以帶走但為什麼要射在上面蛤！用過的保險套還丟垃圾桶？你丟對，但射錯？」

還有某些帶潤滑液的客人也讓她很頭痛，「最後～有自帶潤滑液的客人，不要灑得地板都是好嗎？我們進去清掃差點滑倒！這不好玩耶！你是想讓我們練習溜冰是不是蛤！」最後，她則補充以上所述非同一人所為，但如果有人懷疑她的經驗，「歡迎你做汽車旅館的房務員一陣子，你會感同身受喔！」

看到貼文後，許多人紛紛留言，「真的！當過房務員整過房就知道……很多人真的家教很差，在自己家不知道是不是也是那個樣」、「不敢去汽旅了，到處的子孫」、「以後我要自己帶枕頭、保潔墊去住汽車旅館」、「感同身受。也請不要闖紅燈，保潔墊、床都要換了。」