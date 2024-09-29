　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會到汽車旅館激戰，就有房務妹忍不住發出長文，爆罵各種「亂射的客人」，遇過射在枕頭、電話、床頭櫃點菜單、電視螢幕、浴室鏡子，崩潰直呼「拜託來入住的客人～可以不要亂射嗎？」貼文令眾人看傻。

一位汽車旅館的房務員妹在FB社團發文，內容近7百字，「拜託來入住的客人～可以不要亂射嗎？」常常會遇到一些客人在各種不應該的地方留下痕跡，像是枕頭、電話、點菜單、床頭燈、電視螢幕等等，「我一個沒注意，然後摸到的當下又濕又黏！全身雞皮疙瘩！我衝去洗手很多次！那味道很難洗掉耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

房務妹表示，他們的標準作業程序是枕頭套、被套、床單全拆全換，但如果客人在枕頭上留下痕跡，那枕頭就必須換全新的。更無言的是，客人射出的體液總會莫名出現在奇怪的地方，「射在電話又是什麼意思蛤！連話筒都有你的子孫！請問是要讓人耳朵懷孕？保險套（沒液體）還掛在話筒？？靠你知道我們要回報房號要打電話嗎！」

「射在床頭櫃的點菜單又是什麼操作啊！給你的子孫看美食展覽嗎蛤！」「備品沒有用，請放著維持原樣沒關係，但是你竟然射在沒用的備品上請問你有事嗎！你可以帶走但為什麼要射在上面蛤！用過的保險套還丟垃圾桶？你丟對，但射錯？」

還有某些帶潤滑液的客人也讓她很頭痛，「最後～有自帶潤滑液的客人，不要灑得地板都是好嗎？我們進去清掃差點滑倒！這不好玩耶！你是想讓我們練習溜冰是不是蛤！」最後，她則補充以上所述非同一人所為，但如果有人懷疑她的經驗，「歡迎你做汽車旅館的房務員一陣子，你會感同身受喔！」

看到貼文後，許多人紛紛留言，「真的！當過房務員整過房就知道……很多人真的家教很差，在自己家不知道是不是也是那個樣」、「不敢去汽旅了，到處的子孫」、「以後我要自己帶枕頭、保潔墊去住汽車旅館」、「感同身受。也請不要闖紅燈，保潔墊、床都要換了。」

ET快訊
孫安佐真的要去烏克蘭了！認了已申請資料
山陀兒海警範圍擴大！粉專曝明停班課情形
怕爆被騙！委託賣房不到1天「有人要下斡了」　內行點頭曝關鍵
LIVE／山陀兒暴風圈擴大「最快深夜陸警」 氣象署最新說明
快訊／真主黨又有高層遭擊殺！
快訊／山陀兒進逼「大雷雨灌花東」　警戒區曝
總部遭狂轟！真主黨高層「幾乎團滅」　生還領袖剩4人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話　她愣了

嘉義段鐵軌驚見「塌陷坑洞」！台鐵人員急赴現場傻眼了

LIVE／山陀兒暴風圈擴大「最快深夜陸警」 氣象署最新說明

快訊／山陀兒颱風進逼「大雷雨灌花東」　警戒區曝

親哥結婚！爸媽要她當天顧家：小姑不能見新娘　網看傻：親生的嗎

山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

雲林北港鎮驚傳埃及斑蚊大量繁衍！大動員全面清消及巡檢

不服主管「沒產業知識」掛高職位！網一面倒轟：妳才不懂人情世故

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

劉子銓顧妹顧出心得：有成就感　愛小孩愛到想開幼稚園「名字已想好」

房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話　她愣了

嘉義段鐵軌驚見「塌陷坑洞」！台鐵人員急赴現場傻眼了

LIVE／山陀兒暴風圈擴大「最快深夜陸警」 氣象署最新說明

快訊／山陀兒颱風進逼「大雷雨灌花東」　警戒區曝

親哥結婚！爸媽要她當天顧家：小姑不能見新娘　網看傻：親生的嗎

山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

雲林北港鎮驚傳埃及斑蚊大量繁衍！大動員全面清消及巡檢

不服主管「沒產業知識」掛高職位！網一面倒轟：妳才不懂人情世故

新北社宅+2！　中和、新店2案規劃啟動！

想做推拉門「款式、材質」怎麼挑？超實用4重點一次看

嘉義市打造多元文化共融　嘉城新浪音樂節強勢回歸　

開箱台南關子嶺最新飯店　房內獨享全台唯一泥漿溫泉看山景

孫安佐真的要去烏克蘭了！認了已申請資料　募款70萬進度曝光

越住越好運！家門前有「富、貴風水局」不怕沒錢

2024年桃園市議長盃路跑　14國逾萬跑友參加成績揭曉

吳慷仁大陸新戲低調開拍　《模仿犯》製作人「曝他私下想法」發聲

載女同學看夜景！妹子主動「貼胸緊抱」以為曖昧...當晚做1事慘了

聯名TABASCO！萬聖節限定手搖杯來了　紅椒汁+優格超獵奇

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

生活熱門新聞

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

快訊／山陀兒颱風長胖增強　估「登陸恆春半島」

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

山陀兒最快今晚發陸警「首波警戒範圍曝」　估明下半天觸陸

更多熱門

相關新聞

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話

一名在汽車旅館工作的女櫃檯，分享上班時遇到的趣事，有男客人打電話詢問有無空房，並問是某可以幫忙叫小姐，她禮貌回覆沒有叫小姐的服務，沒想到對方竟脫口「那妳可以嗎？」讓她超傻眼，果斷掛掉電話。貼文曝光，釣出同行分享，「曾遇過帶老婆來，問我要不要3P」，老婆還稱讚她漂亮。

台中妹約見網友遭性侵　爬出摩鐵鐵門求救

台中妹約見網友遭性侵　爬出摩鐵鐵門求救

「1小物」收納超實用！他退租前一拆慘了

「1小物」收納超實用！他退租前一拆慘了

情侶「愛愛叫超大聲」　她每天只睡3小時！苦主曝1狠招

情侶「愛愛叫超大聲」　她每天只睡3小時！苦主曝1狠招

想賣了蛋黃區出租房「投入ETF」　一票卻搖頭

想賣了蛋黃區出租房「投入ETF」　一票卻搖頭

關鍵字：

汽車旅館摩鐵房務員房客住客

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面