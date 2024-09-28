彰化縣發重陽禮金　伸港「這1村」爽領4包3800元

▲伸港鄉蚵寮村長輩領4包敬老紅包。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

重陽節將到，彰化縣政府發放1000元敬老禮金，26鄉鎮市也跟著加碼，彰化市加發500元大陣仗出動人肉點鈔機，共發放1467萬7,500元，鹿港不僅加發500元還加碼發放中秋禮金500元，員林市也加發千元，但伸港鄉蚵寮村民不僅拿到公所、福安宮禮金，村長還自掏腰包每人加發500元，讓長輩們一口氣領到4包共3800元，堪稱全縣最幸福。

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▲彰化市公所出動人肉點鈔機。（圖／彰化市公所提供）

彰化縣政府今年發放敬老禮金1000元，每名長輩發放1000元敬老禮金，各鄉鎮市公所另外加碼，有的還加贈代表長壽的麵線、還有蛋糕等等小禮物，其中鹿港鎮公所除了延續加碼500元，另外加發中秋節李金；員林市公所也加碼到1000元，每人至少可領到2包重陽節紅包。

▲伸港鄉蚵寮村長輩領4包敬老紅包。（圖／議員賴清美提供）

彰化市公所發放全市73里共29,355名70歲以上長者，每人500元的敬老禮金，共發放1,467萬7,500元，另協助縣府代發的敬老禮金為5,166萬元；41位的百歲人瑞，另加贈金鎖片，於9月26日出動全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，群集在彰化生活藝文館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，再由里幹事里長前往各社區分發。

伸港鄉蚵寮村，不僅有縣府千元重陽敬老金、鄉公所加碼2000元、福安宮發300元禮金，村長薛壁鈴自掏腰包每人加贈500元，272名長輩可領到4包共3800元，堪稱伸港鄉最幸福村民。

▲彰化市長林世賢也協助點鈔。（圖／彰化市公所提供）