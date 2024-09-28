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超美行道樹走入歷史！彰化整排苦楝樹全砍了　原因曝光　

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／民眾提供 Google街景 賴清美議員提供）

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／賴清美議員提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有民眾行經線東路6段時，看到分隔島上原本種了一整排得美麗的苦楝樹，被砍到剩下一堆枯樹枝，心痛質疑「政府為何帶頭砍樹」，就連議員賴清美日前也po文覺得非常可惜，彰化縣政府工務處表示，線東路上有46棵苦楝樹，因褐根病早已乾枯，深怕萬一倒塌砸到用路人，後果恐不堪設想，砍除後將改種植較矮的灌木，恢復整齊的景觀。

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／民眾提供 Google街景 賴清美議員提供）

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▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／民眾提供）

有民眾看到線東路6段、要上國道3號前，原本有一整排綠葉扶疏的苦楝樹，竟都被砍成僅剩下樹枝，向媒體投訴，質疑政府未盡到保護老樹、卻帶頭砍樹，簡直無法置信。

賴清美於9月6日經過時看到，一棵棵早已砍掉的路樹、成堆的枯樹葉，po文，為何要砍掉美麗的苦楝樹，她說，這一整排「苦楝樹」，被外界冠上彰化最美的行道樹之一，尤其春天開滿小白花，美不勝收、如今砍掉真的很可惜。

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／民眾提供 Google街景 賴清美議員提供）

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病今年7月已驚成枯樹。（圖／翻攝自Google街景）

縣府工務處表示，線東路上約有215株苦楝樹，每棵相距不到1m，經樹醫生到場勘查發現，其中有46棵早已根部病變，罹患褐根病及簇葉病，為避免病情況大，或萬一倒塌砸傷用路人，將生病的樹砍除後，再改種植灌木。

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／民眾提供 Google街景 賴清美議員提供）

▲彰化和美線東路6段整排苦楝樹因感染褐根病遭砍除。（圖／賴清美提供）

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