六合夜市排毒店被抄了！《華燈》蘿絲媽媽邀老司機　連結完遭逮

記者許宥孺／高雄報導

高雄排毒店又少一間！新興分局日前接獲報案，指六合夜市附近一間商辦大樓暗藏性交易，警方日前進行取締，查獲一對男女正結束連結，當場查扣帳冊等不法資料，並帶回男客、女服務生及負責人調查偵辦。

▲高雄六合夜市排毒店被抄了。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局接獲檢舉，指六合一路一棟商業大樓疑似藏有違法性交易，大樓外牆高吊掛著SPA精品會館的招牌，但在網路上卻以《華燈初上》中楊謹華所飾演的「蘿絲媽媽」為名，在網路上發布女服務生的身高、體重等資訊。

▲網站以「蘿絲媽媽」為名，放上女服務生的照片資訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據網站上內容，一共有4名女服務生，包含24歲台灣妹和外籍女子，各自主打「法式舌吻忘不了」、「可親可喇可69」、「骨感纖細身材超白肌膚」、「網紅兼職僅此一擋」、「超大胸器解放」、「幼粉粉嫩真F奶」等，同時附上照片和價碼，也強調網站上放的百分之百都是本人照片。

轄區警方27日下午4點20分執行取締勤務，待時機成熟後進入，現場查獲30歲黃姓負責人，以及房間內51歲李姓女服務生、29歲買姓男子正結束連結正在穿衣，現場查扣臨檢燈控制器及帳冊等不法證物，將現場3人全數帶回調查。

▲男客與女服務生完事後被逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方帶回男客、女服務生、負責人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，這家SPA會館在社群軟體上，以2300元提供全套性交易服務，全案詢後將買姓男客、李姓女服務生依違反社會秩序維護法80條移送裁處；另黃姓負責人因媒介性交易並收取800元佣金，已違反刑法妨害風化罪，當場逮捕並移送高雄地檢署偵辦。