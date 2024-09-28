韓國瑜找卓揆+3黨鞭吃「和解飯」　國民黨團曝最後底線

▲立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院程委會遭擋下，立法院長韓國瑜在與行政院長卓榮泰昨喝完咖啡後，下週五將邀卓揆、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」。不過，眼看下周二程序委員會開會在即，國民黨是否設定和解底線？國民黨立院黨團書記長林思銘表示，民進黨政府若沒有善意回應，仍會繼續暫緩列案；首席副書記長王鴻薇也說，政院一定要針對在野退回總預算案的三項缺失，提出檢討改進之道，不然無法繼續溝通。

在野黨之所以聯手在程委會擋下總預算，一來就是認為政院未編足原住民保留地禁伐補償預算，以及立法院通過的兩項主決議包括提高公糧收購價格、健保點值等預算也沒編列，因此堅持政院必須依法重編。

面對這樣的僵局，卓榮泰27日上午趁總質詢開始前，與韓國瑜展開咖啡會，初步有共同化解僵局的共識。據了解，韓國瑜院長擬於下週五（10月4日）晚上，邀請民進黨、國民黨以及民眾黨團團三長，及行政、立法兩院三長餐敘，盼能讓朝野當面溝通、化解僵局。

對於這次退回總預算的動作，林思銘說明，這次雖然是針對一個法案、兩個主決議退回總預算，但因立法院沒辦法單獨退回個別部會的預算，所以只能整包退回，但目前沒有一路退到行政院，只是卡在程序委員會，只要行政院重編就好了，不懂為何他們一直不編好修正？

針對原民保留地禁伐補償部分，林思銘提到，從105年開始禁伐補償都是透過公務預算與原住民綜合基金一起支付，但其實綜合基金的作用是要留給原住民做一些特殊用途，包含原民青年創業之用等，再者綜合基金有借要有還，因此一直拿綜合基金支付其實是違法的，過去國民黨在立法院佔少數，無法改正這樣的問題，但既然現在能改正，民進黨為何還要擋呢？

林思銘表示，到目前為止，還沒有看到行政院的善意，如果行政院沒有善意回應，下週二民進黨團又在程委會上把總預算提上來，他們還是一定把它暫緩列案。林思銘也提到，行政院要用什麼方法編足預算國民黨團沒有意見，但要講清楚、說詳細，只要符合法律規範並依法執行，國民黨就不會一直擋。

王鴻薇也表示，《原民禁伐補償條例》、健保點值及公糧收購等三項，都是上個會期通過的法案以及主決議，但是行政院在總預算中卻不理不睬，國民黨現在退回總預算不是要刪預算，而是要求重編預算、重新檢討，只要政院針對該三項缺失提出檢討、改進之道，國民黨都可以接受。