京華城「涉案層級歷任市長之最」　游淑慧：李文宗是白手套？

▲民眾黨主席柯文哲競選總統時的競辦財務長李文宗，28日清晨因涉貪遭北檢聲押。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統期間的競辦財務長李文宗，今（28日）清晨因京華城案，遭到北檢以「收賄罪」聲押。對此，國民黨市議員游淑慧表示，這顯示金流去向，有了新發現，游淑慧也不禁感嘆，自己昨晚預錄電視節目時，才在談李文宗與京華城案的可能性，結果原來真有他？

游淑慧提到，在她印象所及，京華城案至今為止，大概已經有逾二十名被告，以業者方面來看的話，有威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、前鼎越公司董事長朱亞虎、前沈春池文教基金會童中白、威京集團法務經理陳俊源、財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人張志澄，以及范雅琪、陳秀桃、劉芷安等人

而在民代方面，游淑慧指出，有國民黨議員應曉薇、應曉薇辦公室顧問吳順民（實領威京子公司薪資）、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理陳佳敏。

此外，在市府方面，游淑慧表示，則有前市長柯文哲、前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、時任捷運公司董事長李文宗，以及時任都發局副總工程師邵琇珮。游淑慧直言，要說涉案層級之廣，應該為台北歷任市長之最。

游淑慧分析，目前被告的罪名大致可分為行賄罪（威京相關人等）與收賄罪（民代方），然而，市府方面，除了彭振聲外，其餘之前檢方似乎仍多以圖利罪偵辦。

游淑慧表示，也許很多人會想這麼大的利益，這麼龐大的行賄金額和動作，官員會沒好處會幫大忙？免費辦到好？也會想這麼大的利益和複雜大案，可能不只需買通一處，需不需要層層打點？

因此，游淑慧認為，金流與涉案層級之廣，也成為本案複雜難辦之處，金流藏太好，或是官員人太好（免費辦到好），都可能都查不到金流。

不過，游淑慧今日一早，看到時任柯文哲市長室主任、前北捷董事長、柯文哲的政治獻金大帳房李文宗，也被以「收賄罪」聲押，雖然尚不知法官下午裁定如何，但這也顯示金流去向，除了民代方，有了新發現了。

游淑慧直指，會以收賄罪名聲押，顯然與木可業務無關，「李文宗之前曾被前局長林洲民指控仗著柯文哲，敢出手喬大巨蛋的闇黑者，原來在京華城案也有角色」。

游淑慧表示，李文宗與柯文哲的距離，顯然比彭振聲更近，這也讓她不禁質問，李文宗到底是大帳房？還是白手套？甚或是自己膽大妄為？最後，游淑慧感嘆，昨晚預錄電視節目時，才在談李文宗與京華城案的可能性，結果原來真有他？

★未經判決確定，應推定無罪