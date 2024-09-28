　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

京華城「涉案層級歷任市長之最」　游淑慧：李文宗是白手套？

▲▼柯文哲前辦公室主任李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾黨主席柯文哲競選總統時的競辦財務長李文宗，28日清晨因涉貪遭北檢聲押。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統期間的競辦財務長李文宗，今（28日）清晨因京華城案，遭到北檢以「收賄罪」聲押。對此，國民黨市議員游淑慧表示，這顯示金流去向，有了新發現，游淑慧也不禁感嘆，自己昨晚預錄電視節目時，才在談李文宗與京華城案的可能性，結果原來真有他？

游淑慧提到，在她印象所及，京華城案至今為止，大概已經有逾二十名被告，以業者方面來看的話，有威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、前鼎越公司董事長朱亞虎、前沈春池文教基金會童中白、威京集團法務經理陳俊源、財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人張志澄，以及范雅琪、陳秀桃、劉芷安等人

而在民代方面，游淑慧指出，有國民黨議員應曉薇、應曉薇辦公室顧問吳順民（實領威京子公司薪資）、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理陳佳敏。

此外，在市府方面，游淑慧表示，則有前市長柯文哲、前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、時任捷運公司董事長李文宗，以及時任都發局副總工程師邵琇珮。游淑慧直言，要說涉案層級之廣，應該為台北歷任市長之最。

游淑慧分析，目前被告的罪名大致可分為行賄罪（威京相關人等）與收賄罪（民代方），然而，市府方面，除了彭振聲外，其餘之前檢方似乎仍多以圖利罪偵辦。

游淑慧表示，也許很多人會想這麼大的利益，這麼龐大的行賄金額和動作，官員會沒好處會幫大忙？免費辦到好？也會想這麼大的利益和複雜大案，可能不只需買通一處，需不需要層層打點？

因此，游淑慧認為，金流與涉案層級之廣，也成為本案複雜難辦之處，金流藏太好，或是官員人太好（免費辦到好），都可能都查不到金流。

不過，游淑慧今日一早，看到時任柯文哲市長室主任、前北捷董事長、柯文哲的政治獻金大帳房李文宗，也被以「收賄罪」聲押，雖然尚不知法官下午裁定如何，但這也顯示金流去向，除了民代方，有了新發現了。

游淑慧直指，會以收賄罪名聲押，顯然與木可業務無關，「李文宗之前曾被前局長林洲民指控仗著柯文哲，敢出手喬大巨蛋的闇黑者，原來在京華城案也有角色」。

游淑慧表示，李文宗與柯文哲的距離，顯然比彭振聲更近，這也讓她不禁質問，李文宗到底是大帳房？還是白手套？甚或是自己膽大妄為？最後，游淑慧感嘆，昨晚預錄電視節目時，才在談李文宗與京華城案的可能性，結果原來真有他？

★未經判決確定，應推定無罪

ET快訊
退伍士官長性侵未成年女兒…遭兒目擊
「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴：老人行程
不是六福村、九族！「全台最夯樂園」吸323萬人
「山陀兒」暴風圈會更大！　最快下周一發陸警
徐乃麟暫離台灣！　「見楊繡惠爆氣」15字回應
國中生遭師課堂上「逼脫褲子」　教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／綠總預算卡關「短多長空」　雙院長「溫暖咖啡會」後僵局有轉圜

北市府提19項工期展延、增預算　秦慧珠批：預算失控爆增、執行不力

京華城「涉案層級歷任市長之最」　游淑慧：李文宗是白手套？

石破茂親中立場不利台灣？　矢板明夫曝「民意」：他能做的事有限

韓國瑜邀行政立法兩院餐敘　卓榮泰期待：國家之前人民最大

韓國瑜搭朝野對話平台　藍委憂「被衝康」批綠態度強硬

韓國瑜10月4日邀藍綠白黨團三長、政院三長餐敘　當面溝通總預算僵局

景氣燈號8月重回紅燈　李彥秀憂：產業結構失衡需要擔心

韓國瑜擬搭朝野和解平台　國民黨團：三缺失改進方式先說明清楚

柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

結婚後柴柴卻更愛老公？　激動掙脫媽懷抱衝去撒嬌

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

幕後／綠總預算卡關「短多長空」　雙院長「溫暖咖啡會」後僵局有轉圜

北市府提19項工期展延、增預算　秦慧珠批：預算失控爆增、執行不力

京華城「涉案層級歷任市長之最」　游淑慧：李文宗是白手套？

石破茂親中立場不利台灣？　矢板明夫曝「民意」：他能做的事有限

韓國瑜邀行政立法兩院餐敘　卓榮泰期待：國家之前人民最大

韓國瑜搭朝野對話平台　藍委憂「被衝康」批綠態度強硬

韓國瑜10月4日邀藍綠白黨團三長、政院三長餐敘　當面溝通總預算僵局

景氣燈號8月重回紅燈　李彥秀憂：產業結構失衡需要擔心

韓國瑜擬搭朝野和解平台　國民黨團：三缺失改進方式先說明清楚

柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心

周湯豪澎湖首開唱　韋禮安看台下拿Ozone專輯：先不用拿

香港首間綠星餐廳10／3登台快閃6周　招牌菜色融入台灣元素

菲美日澳紐5國南海聯合軍演　代號MMCA維護自由航行與飛越權

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

退伍士官長性侵未成年女兒…遭兒目擊　他入獄再賠60萬

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人　崛起原因曝光

山陀兒颱風不排除侵台　氣象署啟動「飛機追風觀測」

「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴！網一看：老人行程

幕後／綠總預算卡關「短多長空」　雙院長「溫暖咖啡會」後僵局有轉圜

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

政治熱門新聞

藍白擋預算害社福津貼沒了？事實查核中心：錯誤訊息

一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

民調曝過半數人認柯文哲會被判刑　吳子嘉：「這群」鐵粉還是相當穩

柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

錦新大樓驚見「我也要840容積」巨幅看板

韓國瑜10月4日邀藍綠白黨團三長、政院三長餐敘　當面溝通總預算僵局

巨業撞死人市府評鑑仍拿高分　她曝評鑑計分方式：僅7分跟事故有關

快訊／中國核潛艦7月下水即沉沒　顧立雄證實：透過多重情監手段掌握

行政院調高居家托育中心訪視輔導員薪資3000元

原民禁伐補償成熱議！最新聲量曝　TPOC揭隱憂：歪樓聚焦政治攻防

蔣萬安小內閣再異動！　都發局長王玉芬出任副秘書長

即／黃紹庭發聲明：絕非畏罪潛逃

傳韓國瑜擬邀卓揆與三黨黨鞭吃「和解飯」　藍委大讚：政治奇才

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多熱門

相關新聞

柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

民眾黨主席、前台北市長柯文哲競選總統時的帳房李文宗，今（28日）清晨因京華城案遭北檢聲押。對此，政治評論員吳靜怡表示，柯文哲的金字力學，環環相扣「競總、木可公關、智庫、基金會」，由柯文哲操盤，李文宗來處理，若檢方接下來能鞏固人證和事證，那麼潘朵拉的盒子就會逐漸被全面打開。

民調曝過半數人認柯文哲會被判刑　吳子嘉：「這群」鐵粉還是相當穩

民調曝過半數人認柯文哲會被判刑　吳子嘉：「這群」鐵粉還是相當穩

檢廉追京華城案　女秘書赴北檢作證「竟比中指」

檢廉追京華城案　女秘書赴北檢作證「竟比中指」

快訊／柯文哲慘了！　大帳房李文宗、朱亞虎聲押

快訊／柯文哲慘了！　大帳房李文宗、朱亞虎聲押

京華城案偵查擴大！涉案被告赫見前主播童中白

京華城案偵查擴大！涉案被告赫見前主播童中白

關鍵字：

游淑慧李文宗京華城沈慶京收賄.柯文哲羈押

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」

快訊／柯文哲慘了！　大帳房李文宗、朱亞虎聲押

六合夜市排毒店被抄了！老司機找上蘿絲媽媽

更多

最夯影音

更多

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面