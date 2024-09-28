出任動物園暨水族館協會新理事長　賴振融：加強國際交流

▲賴振融接任台灣動物園暨水族館協會（TAZA）新理事長。（圖／六福村提供）

記者陳凱力／新竹報導

台灣動物園暨水族館協會（TAZA）於本月27日，舉辦第14屆新舊任理事長交接典禮，由六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融接任。

TAZA致力於協助各動物園和水族館的經營管理、規劃設計、評鑑及學術研究，並在動物照養、醫療救傷、保育推廣及人才培育等方面與國際接軌。協會還舉辦了台灣展演動物福利提升系列活動，包括國際研討會、專業課程及教育訓練等，對動物界有深遠影響。

▲台灣動物園暨水族館協會（TAZA）於本月27日舉辦了第14屆新舊任理事長交接典禮，由六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融接任。

新任理事長賴振融表示，全球氣候變遷及棲地破壞使許多動物面臨生存危機，動物園及水族館已成為保種及育種的重要基地。隨著外來或本土物種在台灣逐漸消失，動物交換及引進已刻不容緩。未來將加速與國際動物園接軌，促進動物血緣豐富化，並與相關公部門共同制定合理政策，讓動物及業者幸福共存。

賴振融進一步指出，TAZA會員的保育成就享譽國際。臺北市立動物園是全球首個成功繁殖與撫育穿山甲的動物園；國立海洋生物博物館創全球首例人工繁殖成功高經濟價值魚種密點少棘胡椒鯛；農業部生物多樣性研究所發現的新物種蜘蛛登上國際學術期刊；六福村野生動物園在犀牛繁育方面亞洲首屈一指，並將犀牛艾瑪輸出日本。

動物園暨水族館不僅帶給家庭美好回憶，更是動物保育及教育的重要核心。動物園肩負動物照養的責任，透過動物展示連結民眾與動物情感，保障國人的受教權，讓國人親身感受生命教育的重要性。動物園也是野生動物保育與救傷中心、動保人才培育及物種研究的主要搖籃。當人們關注生態變遷並支持生態保育，正是動物園暨水族館的重要使命。