逆天長腿妹帶孩出遊！　身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

▲天津一名女子帶孫女出遊，因為長相太年輕，令人無法置信兩人竟然是祖孫關係。（翻攝微博）

文／鏡週刊

近期中國網上瘋傳一段正妹帶著一名可愛女童出遊的影片，眾人原本猜測這位年輕貌美的女子是女童的媽媽，沒想到真相卻令人跌破眼鏡，竟然是奶奶帶孫女出遊，讓不少人驚呼：「這奶奶也太年輕了吧！」

這名年輕奶奶看起來十分年輕，外表看似只有20多歲，據悉她住在天津，年紀輕輕就生了小孩，目前已經40多歲，最近將與孫女出遊時的影片上傳網路，沒想到卻一夕爆紅。

女子受訪時表示，自己只是單純想記錄帶孫女的日常，沒想到意外爆紅，害羞地吐露平常就喜歡運動、注重保養，也嘗試一些新潮穿搭，沒想到會因為這樣受到這麼多關注。

▲這名年輕奶奶透露平常注重保養、運動，因此維持年輕體態。（翻攝微博）

大多數網友原本第一印象直覺是兩人是母女，卻未曾料到這名擁有逆天長腿的正妹居然已經是奶奶的輩分，與女童竟然是奶奶與孫女的關係，讓人大大讚賞她養顏有術。影片曝光後，眾多網友也感嘆：「奶奶的賽道也太卷！」「這顏值，真讓人羨慕」「奶奶輩風采依舊，80後帶娃也能成網紅！」「全家都早生，可見是有錢人」「很快就網路帶貨了」。



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