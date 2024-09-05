打翻咖啡急剎挨罰1.8萬元　駕駛提告吞敗原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿強（化名）因被人檢舉「非遇突發狀況，在車道中暫停」等違規行為，挨罰1.8萬元，他不滿提出行政訴訟，強調是因為檢舉人先緊急變換車道，害他急剎打翻咖啡，才會在車道中暫停，希望對方下車處理行車糾紛。不過，台北高等行政法院法官檢視證據影片之後，認為阿強無故驟停18秒，確實違規，最終僅裁定撤銷原處分記違規點數3點的部分，其餘駁回。

▲阿強控訴是檢舉人先緊急變換車道，害他急剎打翻咖啡。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿強去年4月間開車行經桃園市蘆竹區某路口，被檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」及「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停（處車主）」等違規行為，因而挨罰1.8萬元、記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿提出行政訴訟，強調當時是因為檢舉人先緊急變換車道，他不得不急剎，導致車內咖啡打翻、酒精瓶掉落，他希望對方停下來處理行車糾紛，才會在車道中暫停。

桃園市政府交通事件裁決處則認為，阿強超車至檢舉人的車輛前方，接著突然在車道中暫停，當時前方沒有任何突發狀況發生，不存在迫使阿強不得不在車道中暫停的因素，因此認定阿強有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的明確違規行為，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視證據影片，發現事發當下路口號誌燈為綠燈，前方沒有車禍、輪胎掉落、路樹倒塌或其他類似程度事件發生，難認有遇到突發狀況需要緊急剎車的必要，阿強卻驟然停車長達18秒，導致檢舉人的車輛無法正常行駛，後方其他駕駛人也陷入不可預知的風險，此部分屬於《道交條例》第43條第1項第4款之非遇突發狀況，於車道中暫停的行為。

法官指出，縱使真的是因為檢舉人緊急變換車道，導致阿強車內物品翻倒，他想要求對方停車處理，也不應該在十字路口綠燈時驟然於車道中停車，這樣一來，反而會增加後方車輛追撞的危險。

最終，法官仍認定阿強違規事實明確，只是此案非當場舉發，適用修正後的法規，不用記違規點數，於是裁定撤銷原處分記違規點數3點的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。