阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

▲粉絲建立要求雙口呂閉嘴的活動，但本人不以為意。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）年底將在台北大巨蛋開唱，一位知名粉絲「雙口呂」也搶到門票，引起其他粉絲不滿，這次甚至發起抵制。雙口呂對此深夜在IG寫下777字道歉「如果我的行為讓任何朋友感到不舒服，我真的很抱歉」。

「雙口呂」每次出現在張惠妹巡演，就會在台下大喊「張小姐」，不過因為太過頻繁，而且干擾演唱會進行，常常為了想引起阿妹注意而亂叫，有一場阿妹在介紹家人時，竟硬生生打斷，甚至在阿妹演唱時也不停大喊，引來大批歌迷反感。

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▲張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

歌迷還建立名為「張惠妹演唱會時請雙口呂閉嘴」等活動，目前已有破百人參加，不過「雙口呂」本人知道後，深夜在IG發文回應，以下全文：

還記得國小的時候，坐在家人的車上，聽到了一個很乾淨、很有感染力的聲音，那個時候的我還不懂什麼是追星，只知道很想一聽再聽這個歌聲、這樣的音樂；一直到國小五年級開始有了零用錢之後，我終於存夠錢買了我人生中第一張CD ，那張專輯的名稱叫做《我可以抱你嗎？愛人》，是張惠妹的第五張專輯。

就這樣，一路期待A-mei的每一張專輯，到了高中開始我的追星人生。

第一次見到A-mei本人是在她的簽唱會上，第一次跟A-mei合照是在電視台門口等她錄完節目，那時候看到她本人，真的覺得她是一個很溫暖的女神，於是下定決心要一路支持，那時候她總是叫我胖子（笑）。慢慢開始有經濟能力之後，便開始參加她的售票演唱會，從2007年的《Star 世界巡迴演唱會》一直看到2024年的《ASMR MAX世界巡迴演唱會》，無論是台灣或是海外，只要有時間、有購買到票，我都希望可以到場感受A-mei神奇的魔力、跟大家一起在同一個空間、聽同一首歌，一起歌唱一起尖叫一起支持 張 惠 妹。

會開始跟A-mei對話，也是從2007年的《Star 世界巡迴演唱會》開始，在演唱會之前因緣際會剛好遇到了A-mei ，她知道我會穿戴舞龍舞獅到現場支持她，人真的很好的她便說會在台上cue我，我們可以小小對話；也就是從那之後，開啟了我希望可以在能力範圍內用行動支持她，也演變成後來大家有遇到過的雙口呂先生到場支持張小姐的應援。

一直以來，這樣的應援從來都不是為了博取大家的關注，而是希望能讓A-mei感受到有一個胖子，會到每個城市用自己的方式支持她。也謝謝她曾經跟大家說：「該笑就笑，該哭就哭，如果你充滿很多的愛，就去抱旁邊的人。」演唱會是屬於大家的Party ，如果我的行為讓任何朋友感到不舒服，我真的很抱歉，但是我真的就跟你們，以及可能坐你旁邊那個跟著唱很大聲卻走音的陌生人一樣，只是一個很愛很愛張惠妹，真心希望她開心、希望她盡情享受當下的那個小小粉絲。

最後，謝謝關心我的朋友，也尊重來自不同角度的建議與聲音。

小小粉絲雙口呂 深夜真心話 2024.09