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限貸令讓購屋族套牢面臨斷頭！　桃園藍營籲助年輕人度難關

▲限貸令讓購屋族套牢面臨斷頭！桃園藍營籲力助年輕人度難關

▲限貸令讓購屋族套牢面臨斷頭！桃園藍營籲力助年輕人度難關。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對政府先推新青安，再祭出史上最嚴厲打房措施，造成很多年輕人陷入套牢及斷頭危機！桃園市議會國民黨團27日召開記者會，為年輕人及一般民眾請命，呼籲中央不要貿然推出不成熟政策，也要求桃園市政府統合消保官成立專案窗口，協助面臨困境的年輕人及民眾。

市議會國民黨團總召徐玉樹表示，桃園有很多年輕族群，在政府提出新青安以後，紛紛加入首購族，但政府事後又推出限貸令，導致信用限制強度很高，讓很多民眾套牢面臨斷頭危機，呼籲市政府盡量協助面臨困境年輕人度過難關。

徐玉樹說，新青安制度與一般民眾房貸不同，8大行庫幾乎所有的資金，已接近滿水位狀態，限貸令衝擊所有貸款民眾，國家栽培2、30年的青年朋友，可能因為貸款問題斷送了一輩子的前途，茲事體大，造成很多年輕人及家庭困擾，每天愁雲慘霧，他呼籲中央政府不要貿然推出不成熟的政策，也請市長張善政對統合消保官設立特別專案窗口及專線平台，協助、協調解決問題。

副召詹江村指出，桃園有很多重劃區，推案量全台數一數二，目前建設公司推案，已到交屋期，賴清德上任後，推出新青安貸款，當下又是台灣資金最浮濫時候，很多銀行為了搶拾這一塊大餅，將風險系降得很低，但政府發現可能發生有如美國的次貸風暴，決定緊急煞車，在沒有預告沒有落日條款的條件下，貿然實施史上最嚴厲的打房措施。

詹江村認為，桃園正逢大量交屋期，結果因限貸令銀行貸款成數被限制，年輕人及一般民眾，貸款成數被降低，造成桃園很多購屋者，連頭期款都付不出來，面臨被建商沒收定金窘境，全台受災最為嚴重地區就在桃園，不管是銀行或建商以及平民百姓，都有可能受到嚴重傷害，最近他接到很多相關陳情案件，即將可能成為桃園的金融風暴，希望政府面對、解決這個問題。

副召梁為超表示，打房是必要的，打擊投機客及惡意的廠商，但新青安政策，把房價推到歷史新高，很多的年輕人因優惠而去買房，但政府再用更嚴厲方式，打擊房價，造成換屋族貸款成數降低，限貸令也造存款不夠多、經濟實力不夠的年輕人，沒有辦法取得房貸，如果貸款沒有下來，每天的罰款是3000元到4000元，一個月是超過10萬元，年輕人根本無法承受。

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