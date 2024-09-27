行人地獄最嚴重5縣市出爐　台中市奪命路口4工程改善

▲台中東海大學女大生日前過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(27日)公布每周交通事故24小時死亡統計，上周(9月14日~20日)整體死亡25人，行人死亡1人，今年1月至9月20日行人死亡最多5縣市也出爐，包括桃園市、台中市、台南市、高雄市、新北市，巨業客運撞死東海女大生的台中死亡路口也提出4工程改善。

交通部今公布9月14日至9月20日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數為25人，行人1人死亡，縣市部分整體死亡人最多縣市為台南市6人、屏東4人、苗栗3人；行人死亡為苗栗縣1人。

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▲交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

另交通部統計，今年1月1日至9月20日累計交通事故24小時死亡，整體死亡人數1190人，較去年同期減少85人，減幅為6.7%，未達7%降幅目標；行人死亡136人，較去年同期減少17人，減幅為11.1%，達成目標降幅。

此外，今年1月到9月20日整體死亡最多前4名為桃園市119人、台南市117人、新北市105人、屏東縣104人。行人死亡最多前五名為桃園市17人、台中市14人、台南市12人、高雄市12人、新北市(12人)。

▲各縣市死亡統計排名。（圖／交通部提供）

交通部表示，經檢視今年1月到8月，整體交通事故死亡，桃園市連續4個月較去年同月增加，且呈現上升的趨勢；台南市、屏東縣連續3個月較去年同月增加；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、國道則連續2個月較去年同月增加。另行人死亡部分，南投縣連續2個月較去年同月增加。

9月22日2名東海大學女大生到台中市逛街，跨越行人穿越道，遭左轉未停讓的巨業客運撞上，釀1死1傷，交通部路政及道安司簡任技正劉俐良表示，台中市中區發生客運未依規定停讓行人事故，改善措施除台中市府已提出大型車管理檢討外，針對事故路口改善也有4措施。

▲交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

劉俐良指出，該4措施包括增設行人早開時相、行穿線加長並增加自明性、評估加強路口照明設備、評估路口截角增設實體外推保護行人，也呼籲無論大車或小車道路口都要停讓行人，特別是大型車，無論斑馬線有無行人，都要先停讓。