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一圓航海夢「她33歲轉行從資訊人變船副」　薪水挑戰翻3倍

▲▼今年第三次航港人員測試合格率22.27%。（圖／航港局提供）

▲張瑞庭(左2)一圓航海夢，取得一等船副資格。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第三次航海人員測驗榜示典禮今(27日)上午在航港局舉行，合格率為22.27%，低於平均值，資訊系畢業的張瑞庭因嚮往海洋，30歲重拾夢想報考海洋科系，並報考航海人員測驗，第一次參加，一等船副測驗就全部合格，未來踏入商船職涯並通過一年實習期後，月薪可望上看14萬到18萬元，薪水可望翻3倍以上。

在航運業蓬勃發展的時代，航海人員的需求日益增加，許多人懷抱夢想投入這一行業，113年第三次航海人員測驗榜示典禮今舉行，本次測驗報名人數810人，全程到考人數687人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副70人、一等管輪64人、二等船副10人、二等管輪9人，共計153人，合格率為22.27%，較平均合格率平均23.6%低。

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航港局副局長劉志鴻表示，這次測驗合格人數共153人，其中男性134人、女性19人，值得一提的是，一名女性考生張瑞庭第一次參加測驗就全部合格，張瑞庭為資訊系畢業生，自小對海洋有著強烈的嚮往，雖然未能如願進入航海相關科系，但她並未放棄這個夢想。

▲▼航港局副局長劉志鴻。（圖／記者李姿慧攝）

▲航港局副局長劉志鴻。（圖／記者李姿慧攝）

由於張瑞庭對釣魚有興趣，她先考取動力小船駕照，考照期間在課堂上聽到講師分享商船船員經驗，重燃航海夢。隨後她毅然決然地報考台北海洋科技大學的航海系夜二專，30歲後重拾夢想，透過努力和決心邁向商船船員的職涯。

為了一圓航海夢，張瑞庭不畏困難，白天上班，晚上上課，而家人的支持也成為她追逐夢想的強大後盾，並未因她是女生而限制她的航海夢，反而鼓勵她多增廣見聞，增加閱歷。

張瑞庭也建議想要進入這個行業的年輕人：「不忘初心，永不放棄」，船員工作薪酬遠超過一般的陸地工作，不僅薪資穩定，隨著經驗的累積也有晉升機會，具長期發展潛力。她以自身經驗分享航海人員測驗的準備方法：合理的時間規劃、多做考古題，並強調與他人組成學習小組共同討論問題，可有效提升考試成績。

▲▼今年第三次航港人員測試合格率22.27%。（圖／航港局提供）

▲張瑞庭(左3)鼓勵有興趣成航海王年輕人勇敢追夢。（圖／航港局提供）

張瑞庭更鼓勵有興趣成為航海王的年輕人勇敢追夢，以她的故事證明只要目標明確，有毅力與決心，航海夢想不再遙不可及。

航港局表示，張瑞庭已取得一等船副合格資格，未來進入商船工作，需要先實習一年，實習生月薪約3.6萬元，實習通過後拿到證書，月薪將上看14萬到18萬元，也是資訊業薪水的三倍以上。

航港局表示，113年度第四次航海人員測驗將於113年11月23日至24日舉行，採網路報名，報名時間自113年9月28日0時起至113年10月7日下午5時止。

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