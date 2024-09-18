台南國際遊艇生活節爆適法爭議　航港局：符合船舶法無違法之虞

▲台南市政府2024年「國際遊艇生活節」推出搭乘遊艇體驗活動，每位遊客只要300元，即可搭乘遊艇欣賞港灣風光及眺望台南景點，相關單位指活動符合《船舶法》規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2023年舉辦「國際遊艇生活節」頗獲好評，2024年再次推出搭乘遊艇體驗活動，每位遊客只要300元，即可搭乘遊艇欣賞港灣風光及眺望台南景點，惟卻爆出主辦單位疑違反《船舶法》規定。

交通部航港局指出：「台南市政府做法尚無違反現行船舶法之虞」；而台南市觀光旅遊局則強調：「符合船舶法規定」。

航港局指出，依據船舶法第3條第7款規定，非自用遊艇，指整船出租或以其它有償方式提供可得特定之人，從事娛樂活動之遊艇；同法第70條第1項規定，遊艇不得經營客、貨運送、漁業，或供娛樂以外之用途。

本案主要活動辦理機關為台南市政府，市府委託公關公司進行非自用遊艇體驗規劃，以台南市政府名義於網站上，採民眾事先報名方式，收取活動費用，以事先完備包船乘員名冊；因此該活動係以民眾事先報名方式，並收取活動費用，以遊艇提供經受理報名的「特定之人」，從事娛樂活動，符合船舶法第3條第7款及第70條第1項之規定。

有關航港局2018年7月27日函高雄市政府內容，主要係依據2018 年11 月28 日修正前之船舶法規定，非自用遊艇僅可整船出租，或限以俱樂部型態從事娛樂活動，與現行船舶法允許以其他有償方式從事娛樂活動有別；船舶法於107 年11 月28 日修正後，將俱樂部型態修增為可得特定之人，有所放寬，因此，「台南市政府做法尚無違反現行船舶法之虞」。

台南市政府觀旅局回應，依據船舶法第3條第7款規定，非自用遊艇，指整船出租或以其他有償方式提供可得特定之人，從事娛樂活動之遊艇；同法第70條第1項規定，遊艇不得經營客、貨運送、漁業，或供娛樂以外之用途。

市府指出，本案係由觀旅局主辦，委託公關公司進行非自用遊艇體驗規劃，採民眾事先報名方式，並以從事遊艇觀光推廣之娛樂活動為目的，收取活動費用，以事先完備包船乘員名冊，屬可得特定之人，符合船舶法第3條第7款及第70條第1項之規定。