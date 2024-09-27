國軍左營總醫院與菲商會簽約　提升海外國人健康照護

▲▼國軍左營總醫院為拓展高階健檢服務，與菲律賓臺灣商會簽訂醫療及健檢服務契約，為臺商及眷屬提供更全面優質的醫療及健檢服務。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

國軍左營總醫院為拓展高階健檢服務，與菲律賓臺灣商會簽訂醫療及健檢服務契約，簽約儀式由院長洪恭誠少將主持，為臺商及眷屬提供更全面優質的醫療及健檢服務。

本次簽約儀式由菲律賓臺灣商會聯合總會總會長林登峰代表簽署合約，列席人員計總會代表等10餘員，一同見證合約簽署，會中透過「國軍左營總醫院介紹」影片，讓與會貴賓了解整體環境及相關醫療設備，並由洪院長與林總會長完成簽署儀式，隨後並陪同來賓參觀高階電腦斷層影像中心、放射治療中心及高壓氧艙，由專人介紹各項專業設備，使來賓更進一步認識國軍醫院對在地軍民深耕的努力，以及對國家重大政策的具體支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

院長洪少將表示，本院憑藉優質健檢服務，持續擴大與各臺商會簽訂健檢方案及合作模式，提升海外國人健康照護量能，使健檢服務多元化，由專屬護理師規劃客製化健檢，並提供完善的諮詢與完整的醫療服務，有效節約健檢流程、拓展社群服務，讓人有回到家的感覺，未來更將以發展完善的就醫環境為職志，提供更好的醫療照護服務。

