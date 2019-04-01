毛小孩罹癌率54%！陽明首創校園「CT」高階健檢　幫寵物精準診斷

▲陽明生物醫學影像暨放射科學系教授吳東信說，寵物不會講話，所以更需要這樣的儀器來幫助診斷。（圖／陽明大學提供）

記者許展溢／台北報導

陽明大學今（1日）指出，犬貓罹癌機率高達54%，但獸醫師卻缺乏高階醫療儀器來替毛小孩診斷癌症，因此成立「創譯動影CTAI」寵物正子電腦斷層掃描中心，讓全台目前約有250萬隻毛小孩，也有機會進行高階影像檢查，協助獸醫師治療毛小孩癌症。

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▲陽明大學說明，寵物正子電腦斷層掃描可以精準標記體內代謝功能異常的器官。（圖／陽明大學提供）

陽明指出，犬貓罹癌機率高達54%，相當每2隻寵物就有1隻罹患癌症，包含骨肉瘤、麟狀上皮癌、黑色素瘤、淋巴瘤、血管肉瘤、乳癌等都是常見的腫瘤類型，獸醫師迫切需要癌症診斷的利器，正子電腦斷層掃描可以精準標記體內代謝功能異常的器官，特別是在癌症早期篩檢、分期、復發追蹤、評估療效，甚至很多醫療院所都已經列為高階健檢項目。

▲陽明大學表示，毛小孩罹癌率達54%，獸醫師迫切需要癌症診斷的利器。（圖／陽明大學提供）

陽明生物醫學影像暨放射科學系教授吳東信說明，該中心成立緣由是3年前1名在獸醫院服務的學生，帶著一隻9歲的哈士奇到實驗室，當時可以摸到哈士奇脖子有一顆硬塊且走路一跛一跛，因緣際會下讓狗狗作了正子電腦斷層掃描，才發現狗狗罹患甲狀腺癌，而且癌細胞已經轉移到腳骨頭，讓牠走路跛腳。

▲陽明大學成立「創譯動影CTAI」寵物正子電腦斷層掃描中心。（圖／陽明大學提供）

吳東信指出，在正子掃描的診斷下，儘管狗狗最後仍不敵病魔，但因為精確診斷病灶，故能協助獸醫師準確給予放射線治療，狗狗生前恢復正常走路跳躍，維持基本生活品質。吳東信認為，「寵物不會講話，所以才更需要這樣的儀器來幫助診斷。」

▲陽明大學強調，正子電腦斷層掃描，轉譯到獸醫學領域，對於動物與人類醫學可說是雙贏。（圖／陽明大學提供）

吳東信說，寵物跟人類有很多相似的疾病，罹患癌症的原因也大同小異，包含基因、賀爾蒙、生活環境、飲食、年齡等，現在提供寵物癌症精準診斷的同時，也能從真實環境中獲得有用的臨床資訊，了解寵物疾病也等於瞭解人類疾病，「把人類行之有年的正子電腦斷層掃描，轉譯到獸醫學領域，對於動物與人類醫學可說是雙贏。」不過，吳東信強調，學校並非獸醫院，所以飼主還是得先去獸醫院進行評估，再由獸醫師決定是否要進行影像診斷。