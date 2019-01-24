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成醫與晉生醫院簽署醫療合作備忘錄　力推緩和醫療照護

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▲成大醫院與晉生醫院，簽署醫療合作備忘錄，力推緩和醫療照護合作，希望提供住院病人優質的緩和照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院與晉生醫院，簽署醫療合作備忘錄，力推緩和醫療照護合作，希望提供住院病人優質的緩和照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院楊俊佑院長，晉生醫院許裕評院長，1月24日共同簽署醫療合作備忘錄，兩院的醫療合作以提供生命末期病人獲得「善終」為重點，落實跨院的緩和醫療照護合作，同時成大醫院亦指派包括內分泌新陳代謝科、胃腸肝膽科、精神科及皮膚科等專科醫師，支援晉生醫院的門診服務。

晉生醫院主要以照顧老年慢性病人居多，是全台唯一「慢性醫院」，因安寧療護理念的普及，2016-2017年間陸續邀請成大醫院安寧團隊，為其慢性病院及護理之家的臨床照護人員進行一系列舒適護理、安寧療護等教育訓練，以提供住院病人優質的緩和照護。

▲成大醫院與晉生醫院，簽署醫療合作備忘錄，力推緩和醫療照護合作，希望提供住院病人優質的緩和照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院楊俊佑院長（右），晉生醫院許裕評院長，共同簽署醫療合作備忘錄。

晉生醫院許裕評院長，多次拜訪成大醫院，爭取與成大醫院安寧團隊合作，推動跨院緩和療護共同照護模式，以提升末期病人在機構照護之品質。成大醫院楊俊佑院長基於社會責任，並配合政府醫療分級政策，樂觀兩院間的跨院合作，以造福更多的病人。

成大醫院於1996年即加入安寧居家試辦計畫，1998年設立安寧病房，2005年加入安寧共同照護，將安寧療護擴及全院。2011年6月正式成立安寧緩和療護團隊，提供安寧住院、安寧共照、安寧居家3種照護模式，形成三位一體無縫接軌的照護，讓病人及家屬無論何時何地均可獲得專業及高品質之醫療照護，達到全人、全家、全程、全隊、全社區之五全照顧。成大醫院並成為國內推廣安寧療護理念的重鎮。

從2018年8月起，成大醫院的跨科部緩和共照團隊，包含醫療科部、護理部、社工部等，每2週1次與晉生醫院團隊，深入緩和共照案例討論，依據不同案例之情境進行末期倫理議題思辨、末期醫療與照護選項抉擇、全人及全家身、心、社會靈性困擾探討等，每次會議同時追蹤之前案例討論的後續照護情形，以提升連續性末期照護的品質。

　除了案例討論之外，雙方團隊也會協同在晉生醫院緩和共照病房探視病人，並進行末期症狀評估、舒適護理、症狀控制等床邊帶教，落實緩和療護照護品質。所涉及的問題，含括：造口潰瘍、腸胃道出血、腹脹／腹水、肺炎及泌尿道感染、食慾下降、感染等相當廣泛的照護問題，也包括：家屬末期醫療決策問題、病人心願計畫、末期病人鼻胃管放置等倫理的議題。透過雙方合作，不斷提升緩和療護共同照護的品質。

晉生醫院許雲卿護理長分享案例經驗說，有位70歲的阿嬤，因腸道的腫瘤造成腹腔血流壓迫，雙下肢嚴重水腫，平時照護同仁以淋巴引流按摩技巧搭配芳香精油按摩熱敷，也協助達成其能夠出遊的心願，在風和日麗時由家人陪伴去了一趟安平之旅，帶回名產蝦餅分享。阿嬤說：「出去走走真好，我下次還要去」。但隨著病情變化，阿嬤越來越虛弱，在最後1次按摩結束後，雙眼泛淚的阿嬤緊握著她的手1分鐘，點點頭，好似在道謝。那天在家屬陪伴下平安離世。

▲成大醫院與晉生醫院，簽署醫療合作備忘錄，力推緩和醫療照護合作，希望提供住院病人優質的緩和照護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　成大醫院指出，此次與晉生醫院的醫療合作，可讓病情穩定但仍須接受治療的病人，下轉至晉生慢性醫院或護理之家接受連續性的照護，並藉由緩和共同照護的合作模式，提升末期病人照護品質，同時舒緩主要照顧者的負荷，營造病人、家屬、醫院及健保醫療資源四贏的局面，進而達到減少無效醫療的發生。

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關鍵字：成醫,晉生,醫院,醫療合作,備忘錄,緩和醫療,照護

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