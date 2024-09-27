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陸教官性侵猥褻學生！　家長崩潰：14歲女兒遭體罰虐待致死

▲小玲生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

▲小玲生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南中牟「柯貞素質拓展營」4日被陸媒爆出有教官體罰學生、性侵猥褻多名未成年人等情況。其中一名14歲的女學生小玲遭該名教官體罰虐待，導致送醫住進ICU治療。小玲的父親王先生27日表示，女兒最終因急性腦出血，加上多重器官衰竭搶救無效身亡。

據《魯中晨報》報導，王先生表示，小玲今年14歲，處於叛逆期，6月27日把小玲交給了上述機構的老師，並向該機構繳了29000多元的學費（人民幣，下同）。

王先生的妻子多次提出，想去學校看看女兒，但都遭到學校拒絕，她又提出要給孩子打視訊電話，但學校也沒同意。老師寄來的照片裡，小玲都是好端端的樣子，直到小玲被送進醫院，家屬才得知一切。

▲▼小玲被教官體罰虐待。（圖／翻攝自微博）

▲▼小玲在ICU治療期間。（圖／翻攝自微博）

▲▼小玲被教官體罰虐待。（圖／翻攝自微博）

王先生24日曾在網路上，發起醫藥費募款，女兒因腦出血加上多重器官衰竭，入院後一直昏迷不醒。王先生當時表示，「小玲在醫院加護病房，情況不樂觀，四肢癱軟、體重不斷下降，處於瀕死狀態，家中已花費近30萬元的醫藥費了。」

怎料，募款不到三天，小玲便被醫院宣告死亡。小玲的父母在病房內崩潰不已。

另一名學生家長馬先生也指出，他的兒子也在該機構訓練時被打，甚至遭遇教官強制猥褻，「有6名男孩被猥褻，直到兒子去派出所報案，我才知道兒子的遭遇。」

相關部門通報指出，涉事公司人員吳某、靳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。河南柯貞拓展服務有限公司已關停，正依法取締。

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