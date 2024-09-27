「班班喝鮮乳」最快下周一喝到　新北教育局：10月每班至少1次

▲國小學童飲用國產乳品將上路 。（示意圖／Pexels）



文／中央社

國小學童飲用國產乳品政策上路，新北市府教育局今天表示，因供貨問題，最快30日可讓部分學校喝到鮮乳，目前廠商整體調配貨源，新北各國小每班10月至少能喝到1次。

農業部昨天表示，國小學童飲用國產乳品將上路，訂購資訊23日上架網路系統，各縣市政府已陸續展開作業，學童下週飲用應該沒什麼問題，或是有的學校27日就有機會喝到。

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新北教育局今天表示，新北共212所國小（含4校國中小的國小部），加上187校附設幼兒園，學生人數眾多，逾21萬人。部分學生因為不適應鮮乳，將改喝保久乳。目前，各校都在調查掌握人數與飲品種類，將儘速下單訂購。

教育局表示，中央目前招標廠商保久乳僅3間、鮮奶僅2間，市府積極與廠商協調供應量。廠商回覆，因目前須同時供應全國，供應量需做整體調配。

教育局說，為使新北市學校於9月30日起陸續喝到乳品，9月30日會先行配送現有存貨給選擇鮮奶的學校，10月則會讓全市國小的每班，至少能喝到1次。目前與廠商協調保久乳配送期程，實際狀況仍須視廠商供應配送量能提供。

教育局說，依照「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」將執行4年，每學期喝44次，經費由中央支付。對於家長的溝通，會請學校向家長說明因貨源不足，無法馬上讓孩子1星期喝2次鮮乳，避免家長誤解。