拜登主持四方安全對話峰會　與岸田重申「維護台海和平決心」

▲拜登與岸田文雄都是任內最後一次出席「四方安全對話」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登20日邀請日本、澳洲及印度領導人展開「四方安全對話」（Quad）。他與日本首相岸田文雄討論了對中外交，也重申維護台海和平的決心。

「四方安全對話」20日在拜登家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）登場，這是拜登任內第6次舉行，也是最後一次。他誓言深化4國夥伴關係，「儘管挑戰將會到來，世界將會改變……四方安全對話將會繼續存在。」

路透社引述白宮報導，拜登與岸田文雄，對於南海「強迫性與破壞穩定活動」表達了共同擔憂，重申維護台海和平的決心，承諾發展與保護技術，例如人工智慧（AI）與半導體，同時強化抵禦經濟脅迫的能力。

拜登強調「美日同盟是區域和平與繁榮的基石」，岸田也表示，4國將繼續向國際社會表明，他們對於「自由開放印太地區」共同願景的堅定承諾日益重要。

▲由左至右依序為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、拜登及岸田文雄。（圖／路透）



聯合聲明指出，「四方安全對話」堅定維護穩定開放的國際體系，還有以法治與共同價值觀為基礎的國際秩序，包括自由、法治、人權、民主、主權及領土完整性等，同時禁止使用武力或脅迫。此外，4位領導人也宣布深化印太海上合作，包括預計明年發起聯合海岸衛隊行動。

「四方安全對話」2007年組成，一度因為中國抗議而迅速解散，但在2017年又恢復。隨著美國尋求遏止中國在印太地區的影響力，拜登2021年上任後，大力推動與提升聯盟重要性。半島電視台形容，雖然4名領導人沒有提及中國，但把他們形塑為印太地區的民主領袖與國際規範捍衛者。