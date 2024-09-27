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颱風最快今晚生成！下周二、三最接近　不排除侵台

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▲下周一到下周三台灣受颱風影響大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣東方海面有兩個熱帶低壓，將陸續生成燕子颱風和山陀兒颱風，其中靠台灣比較近的熱帶低壓，最快今晚到明天清晨生成颱風，路徑先往南後掉頭大迴轉北上，下周二到下周三通過台灣東部外海，為最靠近台灣時刻，有發布海警機會，也不排除陸警可能。

中央氣象署預報員徐仲毅表示，台灣東方海面有兩個熱帶性低氣壓，其中TD21位關島附近，離台灣比較遠，未來將往日本移動，對台灣沒影響；要關注離台灣較近的熱帶性低氣壓TD22，距離台灣600公里，環境風場偏東北風，北部、東半部水氣多，易有局部短暫陣雨或雷雨，預期有發展颱風趨勢，對台灣天氣影響比較大，至於哪個會是今年第17號颱風燕子及第18號颱風山陀兒，要看誰先生成而定。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲TD21及TD22熱帶低氣壓將陸續生成今年第17號颱風燕子及第18號颱風山陀兒。（圖／氣象署提供）

徐仲毅指出，靠近台灣的熱帶低壓TD22，未來12到24小時內有機會發展成颱風，也就是今晚到明天清晨可能成颱，移動過程將先往南掉，周日到下周一開始逐漸北上，下周二到下周三通過台灣東部外海機率高，北上過程，強度有利發展，預期接近台灣以中度颱風機率高，下周二到下周三將是最接近台灣時間點。

至於是否會發布颱風警報，徐仲毅強調，因路徑不確定性仍高，北上過程往西或往東偏機會都還是有，「路徑也有侵襲台灣可能，這個颱風離台灣比較接近，目前路徑預報，有發布海警機會，也不排除有陸警機會，對台灣天氣會造成一定程度影響。」

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

針對降雨趨勢，徐仲毅說明，今天受到熱帶低壓影響，環境風場屬東北風，迎風面北部、東半部容易下雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭今天有局部大雨，中南部特別是山區有午後雷陣雨，晚間迎風面地區仍有降雨機會。

後續降雨分布，徐仲毅表示，周末到下周三受颱風和外圍環流影響，周六、周日颱風往南掉，強度增強，東北風也會增強，北部、東半部降雨雨勢明顯，大台北、宜蘭、基隆北海岸有局部大雨，中南部午後雷陣雨，嘉義以南午後有較大雨勢。

徐仲毅進一步說明，下周一颱風位置到東南方海面，對台灣影響變得明顯，外圍環流影響下，各地有降雨機會高，北部、宜蘭、花蓮有局部大雨，下周二、下周三颱風沿台灣東部外海北上，北部、東半部有局部大雨，中部也有大雨，北部、宜花有局部豪雨，下周一到下周三影響台灣大。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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