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小心電力火警　老舊電源導線應隨時注意更新非必要的請移除

▲台南市消防局指出，使用超過20年老舊電源導線建議更換，且將非必要的電源導線或插座與相關電氣配件移除，以防範電氣火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，使用超過20年老舊電源導線建議更換，且將非必要的電源導線或插座與相關電氣配件移除，以防範電氣火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）


 

記者林東良／台南報導

老舊建築物其老舊電源導線因長時間流通電流，將造成塑膠絕緣被覆劣化，進而增加火災風險，隨著電器負載增加、擅自亂接線、電源導線受擠壓受損或建築物滲漏水等因素，均可能會造成通電中電源導線發生火災。

台南市消防局指出，日前於東區發生一起老舊建築物火災，消防車組到達時發現2樓實驗室內部充斥著灰黑色濃煙，消防局指揮官立即指揮所屬消防人力進行逐層搜索及滅火攻擊，火勢迅速撲滅，並無延燒且無人員傷亡。

▲台南市消防局指出，使用超過20年老舊電源導線建議更換，且將非必要的電源導線或插座與相關電氣配件移除，以防範電氣火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經消防局火災調查，發現係老舊電源導線發生異常，電氣火花引燃鄰近紙類等易燃可燃物後引起火災，鑒於電源導線、電器產品及電氣設施經常發生火災，消防局建議可透過以下措施來防範「電氣因素｣火災，使民眾享受各項先進「電氣」產品便利之際，並能避免造成火災事故。

1、室內配線在電氣設施日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常作動保護電源迴路時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。

▲台南市消防局指出，使用超過20年老舊電源導線建議更換，且將非必要的電源導線或插座與相關電氣配件移除，以防範電氣火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2、延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能引發火災，建議民眾如電器用品不使用時，請將電源插頭拔除。
3、電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源迴路開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。

4、冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發現異常時，應即時檢修或更換。
5、不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理環境，以免電源導線、電器產品或電氣設施發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。

▲台南市消防局指出，使用超過20年老舊電源導線建議更換，且將非必要的電源導線或插座與相關電氣配件移除，以防範電氣火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局李明峯局長提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣」火災外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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