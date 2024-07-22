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蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」　想抽身被按住折磨

▲▼ 蘇丹衝突 。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹女性被迫與士兵發生性行為，以換取食物。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今未歇，首都喀土穆鄰近城市恩圖曼（Omdurman）飽受戰事蹂躪，當地20多名無法逃離戰場的婦女透露，為了換取食物與物資，她們只能與士兵發生性關係來養活家人，甚至還有女性因為停止出賣肉體被對方攻擊折磨。

衛報報導，這些狀況在蘇丹內部衝突爆發後沒多久就出現，大部分發生地點就在恩圖曼的工廠區。37歲婦女為了買食物給年邁父母與18歲女兒吃，她別無選擇，只能與士兵發生性關係，一次在肉類加工廠、一次在倉庫，「父母已經太老且生病，我從不讓女兒出去找吃的，我去找士兵，這是獲得食物的唯一管道」。

部分受害女性透露，士兵們會要求發生肉體關係來換取讓她們進入廢棄房屋的機會，藉此取得屋內物品來轉賣。其中一名女性透露，她與士兵發生性關係後，被允許從空屋拿走食物、廚房用品、香水等，「我不是小偷……我這麼做只是為了養活我的孩子」。

▲▼ 蘇丹衝突。（圖／路透）

▲蘇丹戰事迄今未歇。（示意圖／路透）

還有21歲女子表示，她曾與士兵發生性關係換取洗劫房屋的機會，但在家人們表態反對偷東西之後，她就停止出賣肉體。然而當她告知士兵們不會再繼續之後，其中2人當場把她按住，弄傷她的腿，到現在腿上的傷疤都還在。

士兵與恩圖曼當地居民都證實有女性被迫發生性行為的狀況，其中一名士兵稱，曾看過同事佔女性便宜，發生肉體關係，允許她們搶劫房屋。

當地居民則稱，曾看過士兵們把女性帶進屋內，這些房屋的屋主已經逃離當地，「有很多女性來我們社區排隊，士兵也讓她們進去，有時候還會聽到尖叫聲，但你能做些什麼？什麼都不能」。

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