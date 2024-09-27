快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

▲燕子颱風生成。（圖／日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

今年第17號颱風「燕子」生成了，日本氣象廳今(27日)下午2點發布關島附近TD21熱帶性低氣壓增強為颱風，氣象署表示，因離台灣較遠，對台灣沒有影響；另一個台灣東方熱帶低壓TD22最快今晚或明天增強為颱風「山陀兒」，外圍雲系將影響台灣，不排除直接侵襲台灣，有發布海警機率，也不排除陸警可能。

位於關島附近的TD21熱帶性低氣壓增強，日本氣象廳將其升格為颱風，是今年第17號颱風「燕子」，不過燕子颱風預期很快就會減弱，可能是短命颱。

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中央氣象署也表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於今日下午2時發展為輕度颱風，編號第17號燕子颱風(國際命名JEBI)，預測未來往日本南方海面一帶移動，對臺灣無直接影響。

中央氣象署預報員張竣堯表示，燕子颱風位於關島附近，離台灣比較遠，對台灣沒有實際影響。

至於台灣東方熱帶性低氣壓TD22今凌晨生成，有機會生成今年第18號颱風「山陀兒」，氣象署預報員徐仲毅則指出，靠近台灣的熱帶低壓TD22，未來12到24小時內有機會發展成颱風，也就是今晚到明天清晨可能成颱，移動過程將先往南掉，周日到下周一開始逐漸北上，下周二到下周三通過台灣東部外海機率高，北上過程，強度有利發展，預期接近台灣以中度颱風機率高，下周二到下周三將是最接近台灣時間點。

至於是否會發布颱風警報，徐仲毅強調，因路徑不確定性仍高，北上過程往西或往東偏機會都還是有，「路徑也有侵襲台灣可能，這個颱風離台灣比較接近，目前路徑預報，有發布海警機會，也不排除有陸警機會，對台灣天氣會造成一定程度影響。」