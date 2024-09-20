痠痛診療室開張！幽默醫師是《進擊的巨人》粉絲

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

上班族長期坐辦公室吹冷氣，甚至回家就低頭滑手機，讓你手痛腰痛頭痛還落枕睡不好嗎？痠痛診療室開張囉！有請復健和職醫雙專科的醫師李炎諭來解答！「會痛就在鞋裡放釘子」愛開玩笑的李炎諭還是知名漫畫《進擊的巨人》的粉絲，他舉例像知名影星巨石強森比較不會落枕，原因對多數人而言都很重要。

▲ 中西醫與復健科／職業醫學科雙專科醫師李炎諭 。（圖／《豈有此呂》）

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李炎諭說，要預防落枕，第一點肌力要足夠強健，第二點就是枕頭的選擇，至於側睡是否如外傳的是好的睡姿，他認為能讓你好入睡的就是好睡姿。李醫師也提到世界衛生組織(WHO)建議，每天都要養成拉筋的習慣，長期下來就比較不會有痠痛的問題，所以做瑜珈很棒。

▲ 李炎諭示範身體消痛的簡單方法。（圖／《豈有此呂》）

李炎諭笑說，手機就是復健科的衣食父母，造成現代人動不動就是手指痠痛、腕隧道症候群、肩頸痠麻，他在節目現場示範幾招舒緩疼痛的簡單動作，其中很多症狀都是用同一套小運動，讓他自己也自嘲：「醫師都用同招騙錢？」

▲ 李炎諭觀點都記錄在《身體消痛復健一本通裡》 。（圖／《豈有此呂》）

另外你是否還想問能不能翹腳？可不可以拗手指拗出啪啪聲？肩膀沾黏的五十肩該怎麼辦？膏盲痛要如何處理？更多身體消痛的小撇步，請鎖定9月20日下午1:10的《豈有此呂》一起了解。