A股全線大漲！滬指漲3.6%「重回3000點」　成交額連2天破萬億

▲A股紅盤。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股市場26日午後出現一波強勁拉升，主要指數盤中均進一步走高，其中上證指數上漲超過100點。三大指數均漲超3%，滬指站上3000點，年K線已轉漲。滬深兩市今日成交額11625億，較上個交易日放量51億，連續2個交易日破萬億（人民幣，下同）。

據《財聯社》報導，全市場超5,100檔個股上漲，逾百股漲停。盤面上，地產產業鏈全線爆發，萬科A、金地集團、特發服務、東方雨虹、尚品宅配等多股漲停。

大消費股集體走強，其中白酒股大漲，五糧液、捨得酒業、瀘州老窖、水井坊等多股漲停；食品股震盪反彈，千味中廚、絕味食品、廣州酒家等漲停。

▲A股市場全線大漲。（圖／翻攝自微博）

大金融股維持強勢，天風證券、長江證券、銀之傑、中糧資本、五礦資本等多股漲停。整體上板塊方面，白酒、房地產、食品、證券等板塊漲幅居前，無下跌板塊。

截至收盤，滬指漲3.61%，深成指漲4.44%，創業板指漲4.42%。

一直以來，上證指數的3000點關口常被市場視為重要支撐位，同時，其也是投資者心目中的信心象徵。數據顯示，2007年以來的17年裡，滬指跌破3000點有58次。其中大多數只是短暫幾天跌破，很快就反彈回去。以指數收盤價統計，自6月21日跌破3000點以來，上證指數目前已連續97天位於此重要關卡下方，今日再次重回。

東方財富證券策略分析師曲一平表示，市場重回3000點，兩市交易額持續突破萬億，做多情緒修復，證明當前宏觀政策調整精準有效，在美聯儲首次降息50bp的節點後，美債預計將逐季持續下降，國內降息工具箱具備長期開啟空間。