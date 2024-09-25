東海女大生遭公車撞死　學生重回路口批市府：忘了2年前的承諾

記者許權毅／台中報導

台中市22日發生東海大學林姓女大生遭撞巨業客運撞死，案件引起社會關注。今日東海大學學生、行人路權民團號召回到事發地默哀、發表演說。學生批，2年前一對母子也遭公車撞死，中市府當時也給出類似承諾，但卻是草草改建、草草解決，後來就被市府給遺忘。民團說，交通問題要從工程開始，有完善的道路環境，才能創造友善環境。

▲東海女大生車禍案引起社會關注，學生與民團今日重回事故默哀抗議。（圖／記者許權毅攝，下同）



今日約20名左右東海大學學生會、系學會成員到場，另外行人零死亡推動聯盟主任、YouTuber黃筠倧也到場聲援，由學生代表發表演說後，繞行事故地點人行道2圈，替林姓女大生默哀，並呼喊口號「巨業好危險，學生要安全」、「交通有問題，學生要發聲」等語。

東海大學學生會長呂紹齊說，我也是一位到台中求學的學生，2020年到現在，已經發生4起公車死亡車禍，台中市政府有針對這些問題，做出實質的改變嗎？僅是罰錢、計點跟檢討，從來沒有深刻檢討，只會治標不治本。

政治學系系學會長陳芝羽說，1年多前，台中公車左轉時撞上走在人行道的1家3口，妻子與幼兒遭輾斃命，當時台中市政府就已召回駕駛進行教育訓練，然而悲劇依然持續發生。新進駕駛員的教育與模擬訓練，與實際路況之間仍存在巨大的落差，這讓我們不禁要問：「這些教育訓練的成效到底如何？」

黃筠倧認為，別再用「因地制宜」當成什麼都不用做的藉口，人本交通應從交通3E（工程、教育、執法）中的「交通工程」 優先做出改善，因為有了完善的道路環境，道路使用者才能創造友善的交通制度和駕駛習慣。呼籲市府，加強人行道路又外推及行穿線退縮以保障過馬路的行人，也能 讓駕駛視距更明朗，此外，車輛隔熱紙透光度也是常見問題之一，應做規範。

台中市議員江肇國說，從巨業客運撞死嘉陽高中生後，過了3年，台中市政府好像沒有作為，悲劇還是不斷發生，且台中市今年上半年還是六都行人死亡最多的城市，很想問市長，台中市政府到底做了什麼？這是制度的殺人。台中市議員黃守達說，盧秀燕提出五大行動沒有落實人本交通和行人安全的觀念，且了無新意，去檢討20幾個易肇事路口，但是像此次事故地，就不在前述名單內，可見問題是通盤性。