準燕子颱風「不規則走法」影響時間拉長　粉專曝3地雨彈猛烈

▲熱帶擾動97W，最快周末發展為颱風「燕子」。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台灣東南邊的熱帶擾動，中央氣象署預估周末增強為颱風「燕子」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭2大觀察重點，北上過程中缺乏導引氣流，移動速度慢，影響時間會拉長，容易產生不規則的走法，路徑變數很大，再觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，密切注意熱帶擾動97W，這個熱帶系統已經開始組織了，最快周末就會成為第17號「燕子」颱風，預估下周一、二、三期間會從台灣東方北上。

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粉專指出2項觀察重點，颱風北上過程中，缺乏導引氣流，移動速度慢，影響時間會拉長；在缺乏導引氣流情況下，颱風跟台灣陸地的互動，容易產生不規則的走法。

「在路徑上變數很大，東部海域北上、近岸通過甚至登陸，目前都是有機會的。」粉專表示，再觀察1至2天就會更加明朗。此外，這個颱風有個特性就是風場及環流至少是中型，強度可達中度颱風。

粉專進一步指出，颱風靠近台灣的同時，東北季風同時增強，會加劇北部、宜蘭、北花蓮的雨勢，而且猛烈的降雨可能會連續2至3天，中南部地區也會相當有感（風勢為主）。強風及大雨基本上躲不掉，提醒大家趁著這幾天做好防颱準備。

中央氣象署預報員官欣平指出，預估此熱帶擾動未來往南方移動，周五、周六整合之後，在周六、周日有顯著發展，周日增強為輕颱，開始向北移動、靠近巴士海峽區域，下周二、周三最靠近台灣陸地，影響北部及東部，雨勢增加。

官欣平說，氣象署預估準燕子颱風維持輕颱等級，但所處環境適宜，不排除持續增強，目前各國預報模式分歧較大，等周六、周日發展為颱風後，路徑與強度比較明朗，氣象署持續觀察，並評估此一颱風是否與大環境的互動情況。