綠營對黨內很無情？　游盈隆提2例子：對這個黨的人情味不敢恭維

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨創黨38週年紀念日將屆，總統兼民進黨主席的賴清德25日於中常會時表示，全體黨公職要謹記過去的歷史。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（26日）表示，慶祝黨慶，緬懷美麗島事件，這些儀式性動作，帶有人情味和不忘本，展現賴清德風格。但他舉施明德與黃信介2人例子質疑，民進黨有為施舉行悼念活動嗎?有對黃特別表揚嗎？很多前輩私下都感慨，民進黨對黨內曾有重大貢獻的人都很無情，他深有同感，這個黨的歷史觀與人情味自己不敢恭維。

游盈隆於臉書以「民進黨的歷史觀與人情味」為題表示，民進黨最近為了創黨38週年，舉辦了一些慶祝與紀念活動。總統兼黨主席賴清德昨天在中常會表示 「全體黨公職要謹記過去的歷史，明白民主自由得來不易，要加倍珍惜服務人民的機會；他期勉眾人傳承『清廉、勤政、愛鄉土』的創黨精神.」。

游盈隆表示，堂堂執政黨主席的勗勉，竟然只是呼籲黨公職「莫忘來時路，要謹記創黨精神」，顯得相當低調與無奈。

游盈隆認為，民進黨慶祝38年黨慶，緬懷美麗島事件、感謝創黨黨員和資深黨員、黨主席再三呼籲莫忘創黨精神，這些儀式性動作，帶有人情味和宣示不忘本，展現賴清德風格，和小英年代大異其趣，大體上值得肯定。

游盈隆說，不過，如果所有的紀念活動只流於形式，意義其實也不大。他舉了兩個例子，今年初剛去世的美麗島戰神，前主席施明德，民進黨有為他舉行任何公開的悼念活動嗎?沒有，施明德已化作千風，民進黨到現在還靜悄悄，那紀念美麗島事件還有什麼意義?

游盈隆再說，當年如果沒有施明德，會有轟動國內外的美麗島事件嗎?以及接下來的美麗島軍法大審、蔣經國宣布解嚴、開放黨禁報禁、廢除萬年國會等等政治自由化、民主化嗎?

游盈隆認為，很多台灣民主前輩私下都有一種感慨，那就是，民進黨對黨內曾經有過重大貢獻的人都很無情，他深有同感，施明德是顯著的例子，另一個例子是黃信介。

游盈隆提到，黃信介領導台灣反對運動，為人大公無私，是黨外精神的表徵，他為民主運動坐牢七年又四個月，民進黨也沒對他特別推崇和表揚。大約幾年前，柯文哲市長任內，前民進黨立委黃煌雄欲爭取在台北市花博場址附近，申設「黃信介廣場」，以紀念對台灣民主的貢獻，台北市政府積極配合，但案子到文化部時卻被打回票，原因不明，造成實質上蔡英文政府否決黃信介廣場的設置。

游盈隆指出，當然有人說「不能否認施明德對台灣民主的貢獻，但他的紅衫軍運動對民進黨有傷害，所以民進黨不公開肯定施明德也是剛好而已」，坦白講這種說法，除了顯示講這種話的人小鼻子小眼睛、雞腸鳥肚外，沒有任何意義。

游盈隆說，看看民進黨政府對「黃信介廣場」的態度就知道了。如果說，施明德有爭議，那黃信介有甚麼爭議？問題在哪裡？大家想一想。

最後，游盈隆強調，民進黨歷史上英雄豪傑輩出，不僅僅只有黃信介和施明德，但只要看民進黨是如何對待他們兩人，就大致可看出這個黨的歷史觀與人情味了。民進黨當然有很多優點，但這個黨的歷史觀與人情味自己不敢恭維。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）