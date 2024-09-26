總預算遭藍白退回　卓榮泰：行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭藍白聯手退回程序委員會，導致此次的預算會期開議後卻無預算可審。對此，行政院長卓榮泰26日在院會中表示，總預算如果一直無法順利通過，會變成空有政策無法執行，行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通，要努力與立法院進行效溝通，爭取總預算能實質審查。

針對中央政府總預算案遭到藍白聯手擋下，行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在會中表示，中央政府總預算案在立法院沒有辦法實質審查，對明年度政府的政策推動有非常大的影響。總預算如果一直無法順利通過，就會變成空有政策無法執行。

李慧芝指出，卓榮泰在院會中表示，雖然法定支出和部分延續性業務可以支應使用，可是新興資本支出還有新增計畫都無法進行。

卓榮泰提到，中央建設和地方建設是一起的，預算中其實包括很多政策是中央跟地方要共同推動的；卓強調，不會疏於怠惰和立法院溝通，也要求各位首長必須要善盡各種方式，努力跟立法院做有效溝通，希望在立法院下週程序委員會中能得到委員的理解和支持，爭取總預算能實質審查，在審查過程中能讓行政團隊充分做說明。

李慧芝說，院長卓榮泰強調，捍衛預算完整說明的機會是行政團隊的責任，請首長要透過各種努力，完成跟立法院的溝通；另外，也請委員能支持中央政府的總預算，因為中央政府的政策和建設才能和地方連結在一起，才能繼續好好推動。