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中國提醒在日公民「提高防範」　日本網友怒質疑影射

▲▼深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男童在深圳遭刺殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國駐日本大使館24日發出通知，提醒在日本的中國公民「十一」長假期間提高防範意識。由於深圳不久前才發生日本男童遭刺殺的案件，日本國內反中情緒高漲，許多日本網友都猜測上述通知可能與案件有關，質疑是在影射中國人也可能在日本遇襲。

中國駐日本大使館24日下午發出通知，稱十一假期將至，鑒於當前形勢，提醒在日同胞和計劃來日旅遊的中國公民提高防範意識，確保出行安全。

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。案發現場附近有大批安全人員。（圖／達志影像／美聯社）

通知中還強調，要「樹牢安全意識」，留意當地安全風險，遠離遊行、示威、集會人群。遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣。拍照、錄像、使用無人機等須符合當地規定。如遇糾紛，理性表達訴求，通過協商或法律途徑維護自身合法權益。緊急情況請及時向日本警方報案，並聯繫駐日本使領館求助。

日本媒體包含《共同社》《日本經濟新聞》等都報導了此事，引起許多日本網友的不滿，質疑是在影射中國人也可能在日本遇襲，「如果這是為了警告日本民眾可能引此是份怒，對來日本旅遊的旅客造成傷害，那等於是看低日本民眾的水平，很不尊重。」「日本政府也應該發出通知，稱去中國旅行時，可能被殺害，安全無法獲得保障。」「如果能讓來日本旅遊的中國人減少，也算是一件好事。」

▲▼ 深圳日本男童遇刺身亡。圖為民眾獻花。（圖／達志影像／美聯社）

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